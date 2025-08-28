Efemérides de hoy 28 de agosto de 2025: ¿Qué pasó el 28 de agosto?

El 28 de agosto de 1963, más de 250.000 personas se congregan frente al Monumento a Lincoln en Washington D.C. en una movilización histórica por los derechos civiles. La Marcha sobre Washington por el Trabajo y la Libertad, organizada por líderes como Bayard Rustin y Martin Luther King Jr., reúnen a ciudadanos de todas las razas y credos para exigir el fin de la segregación racial, el acceso igualitario al empleo y la protección de los derechos fundamentales. Fue una demostración pacífica y masiva que evidenció el poder del activismo social en un país marcado por profundas divisiones raciales.

El momento culminante de la jornada fue el discurso 'I Have a Dream' pronunciado por Martin Luther King Jr., en el que evocó una nación donde las personas serían juzgadas por su carácter y no por el color de su piel. Sus palabras resonaron como un llamado moral y político que impulsó la aprobación de leyes clave como la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho al Voto de 1965. La marcha y el discurso no solo marcaron un punto de inflexión en la lucha por la igualdad en Estados Unidos, sino que también consolidaron a King como símbolo global de la resistencia no violenta y la justicia social.

Un 28 de agosto, pero de 2009, el Fondo Monetario Internacional (FMI) realiza una inyección histórica de 250.000 millones de dólares a los bancos centrales de todo el mundo, en un esfuerzo por estabilizar la economía global tras la crisis financiera de 2008. Esta medida, ejecutada mediante la asignación de Derechos Especiales de Giro (DEG), buscaba reforzar las reservas internacionales de los países miembros, mejorar la liquidez y restaurar la confianza en los mercados. La operación fue considerada una de las más ambiciosas en la historia del organismo multilateral, y supuso un respaldo sin precedentes a las economías emergentes y en desarrollo, que enfrentaban severas restricciones de crédito y caída en sus exportaciones.

¿Qué pasó el 28 de agosto?

1913.- Se inaugura en La Haya (Países Bajos) el Palacio de La Paz, construido con aportaciones de todos los países del mundo.

1920.- Patricio Arabolaza marca el primer gol de la historia de la Selección Española de Fútbol, frente a los daneses en los JJOO de Amberes: España,1 - Dinamarca, 0.

1936.- Primer bombardeo aéreo sobre Madrid de la aviación sublevada, durante la Guerra Civil Española.

1947.- El torero Manuel Rodríguez "Manolete" es gravemente corneado al entrar a matar al toro "Islero" en la plaza de Linares (Jaén). Fallece al día siguiente.

1988.- Setenta muertos y 500 heridos al chocar tres aviones durante la exhibición aérea Flugtag '88 en la base militar estadounidense de Ramstein (Alemania del Oeste).

1993.- Una imagen tomada por la sonda Galileo revela que el asteroide Ida posee una luna propia de sólo 1,4 km de diámetro.

2009.- La autopsia al cuerpo de Michael Jackson confirma que su muerte fue un "homicidio involuntario" por intoxicación aguda del anestésico 'Propofol' y otros calmantes.

2010.- La Justicia de EE. UU. da luz verde a la fusión de United Airlines y Continental Airlines y se crea la firma aérea más grande del mundo.

2015.- Dimite el fundador y consejero delegado de la red social de pareja 'Ashley Madison' por filtrar datos de clientes.

2022.- España, campeona mundial de fútbol femenino sub'20 por primera vez en la historia, al vencer a Japón por 3-1 en la final de Costa Rica.

2023.- Siete exmilitares del ejército chileno condenados a 25 años de cárcel como autores del secuestro y homicidio del cantautor Víctor Jara en vísperas del 50 aniversario del crimen, perpetrado días después del golpe de Estado de Augusto Pinochet.

¿Quién nació el 28 de agosto?

1749.- Johann Wolfgang Goethe, escritor alemán.

1776.- Agustín Argüelles, político español.

1911.- José Antonio Girón de Velasco, político español.

1921.- Fernando Fernán Gómez, actor hispano-argentino, director de cine y teatro.

1936.- Walter Rocco ('Torrebruno'), actor y cantante italiano.

1940.- Lolo Sáinz, entrenador de baloncesto español.

1962.- Pablo Carbonell, cantante y 'showman' español.

¿Quién murió el 28 de agosto?

1784.- Fray Junípero Serra, apóstol y fundador español.

1950.- Cesare Pavese, escritor italiano.

2007.- Francisco Umbral, periodista y escritor español.

2007.- Antonio Puerta, exjugador del Sevilla Fútbol Club.

2016.- Juan Gabriel, cantante mexicano.

2017.- Mireille Darc, actriz francesa.

2021.- Francesc Burrull, compositor español, pianista de jazz y de la Nova Cançó.

¿Qué se celebra el 28 de agosto?

Hoy, 28 de agosto, se celebra el Día Mundial del Síndrome de Turner.

Horóscopo del 28 de agosto

Los nacidos el 28 de agosto pertenecen al signo del zodiaco Virgo.

Santoral del 28 de agosto

Hoy, 28 de agosto, se celebra san Agustín, san Cayo, san Pelayo y san Moisés.