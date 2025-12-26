Efemérides de hoy 26 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 26 de diciembre?

El 26 de diciembre de 2012, se inaugura en China la línea de alta velocidad más larga del mundo entre Pekín y Cantón, con una extensión de vía de 2.298 kilómetros. Esta infraestructura supone la reducción drástica del tiempo de viaje entre el norte y el sur del país, pasando de más de veinte horas a alrededor de ocho, conectando algunas de las regiones más pobladas de China. Supone un hito en la política de transporte del país, además de su impacto económico, sitúa a China a la vanguardia del tren de alta velocidad.

Los trenes que operan esta línea están diseñados para alcanzar velocidades comerciales de hasta 310 km/h, aunque en pruebas técnicas superan los 350 km/h, situándose entre los más rápidos del mundo en el momento de su inauguración. El sistema ferroviario utiliza señalización CTCS-3 que permite la circulación segura mediante control automático desde centros de gestión centralizados.

Un 26 de diciembre, pero de 1893, nace Mao Zedong (Mao-Tse-Tung), futuro dirigente de la República Popular China y una de las figuras políticas más influyentes del siglo XX. Originario de la provincia de Hunan, Mao se forma como intelectual en un contexto de crisis del imperio chino, algo que marca su pensamiento político. En 1921 participa en la fundación del Partido Comunista Chino y, tras décadas de guerra civil y resistencia frente a la invasión japonesa, logra imponerse al Kuomintang, el partido político dominante.

En 1949 proclama la República Popular China, instaurando un régimen comunista de partido único basado en el maoísmo, una adaptación del marxismo a la realidad rural china. Su liderazgo impulsa profundas transformaciones sociales y económicas, aunque también provoca graves episodios de represión y crisis, dejando una huella duradera en el país.

¿Qué pasó el 26 de diciembre?

1713.- Felipe V firma un real decreto por el que España queda dividida en 21 provincias, con fines administrativos y tributarios.

1825.- Simón Bolívar, nombrado presidente vitalicio de Perú.

1863.- Se aplica por primera vez la electricidad en Europa con el alumbrado de los faros costeros en el cabo de Hève (Francia).

1921.- Se inaugura en Madrid el tramo de Metro de la línea 1 entre Puerta del Sol y Atocha.

1933.- El inventor estadounidense, Edwin H. Armstrong patenta la radio de Frecuencia Modulada (FM).

1953.- Se realiza en París el primer trasplante de riñón de un donante vivo (de madre a hijo), que funcionó durante 22 días.

1960.- Comienza la Operación Pedro Pan, informalmente llamada 'Operación Peter Pan', el mayor éxodo infantil del siglo XX en Occidente.

1991.- El Soviet Supremo declara el fin de la Unión Soviética (URSS) tras la ratificación del Tratado de la Comunidad de Estados Independientes (CEI).

2004.- Se registra en Aceh, Sumatra, un gran terremoto de magnitud 9 en la escala de Richter que afecta a 12 países de Asia y África y cuyo balance se cifra en 229.000 muertos.

2020.- Muere a los 98 años George Blake, el legendario agente del Servicio Secreto de Inteligencia británica que espió para el KGB soviético.

2022.- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anuncia el descubrimiento de un nuevo yacimiento de gas natural en el mar Negro.

¿Quién nació el 26 de diciembre?

1893.- Mao Zedong (Mao-Tse-Tung), dirigente de la República Popular China.

1910.- Magdalena Nile del Río, actriz, cantante y bailarina hispano-argentina.

1914.- Richard Widmark, actor estadounidense de cine.

1951.- Fedra Lorente, actriz española.

1959.- Mariano Barroso Ayats, director, guionista y productor de cine español.

1975.- María Vasco Gallardo, atleta española.

¿Quién murió el 26 de diciembre?

1949.- Mateo Hernández, escultor y pintor español.

1988.- Pablo Sorozábal, compositor español.

2005.- Federico Montañana Alba, pintor, grabador y escenógrafo español.

2006.- Gerald Ford, ex presidente de EEUU.

2021.- Desmond Tutu, arzobispo sudafricano, Nobel de la Paz de 1984.

2023.- Wolfgang Schäuble, político alemán.

¿Qué se celebra el 26 de diciembre?

Hoy, 26 de diciembre, se celebra el "Boxing Day" o tradicional entrega de regalos en países anglosajones.

Horóscopo del 26 de diciembre

Los nacidos el 26 de diciembre pertenecen al signo del zodiaco Capricornio.

Santoral del 26 de diciembre

Hoy, 26 de diciembre, se celebran san Esteban y san Dionisio.