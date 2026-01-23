Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Efemérides 

Efemérides de hoy 23 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 23 de enero? 

Consulta las efemérides de hoy 23 de enero de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy. 

Efemérides de hoy 23 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 23 de enero? 

Efemérides de hoy 23 de enero de 2026: Muere Salvador Dalí | Antena 3 Noticias

Publicidad

Adrián Zamarra
Publicado:

El 23 de enero de 1983, muere el pintor figuerense Salvador Dalí. Es uno de los máximos exponentes del surrealismo y una figura emblemática del arte español del siglo XX. Dalí fallece en su localidad natal a los 84 años a causa de un paro cardiaco tras una larga agonía que ya había sido anunciada días antes, en un contexto de salud deteriorada en los años posteriores al fallecimiento de su esposa Gala Éluard.

El artista, conocido por obras icónicas como La persistencia de la memoria, de 1931, y por su personalidad excéntrica y provocadora, influye profundamente en la cultura visual moderna. Dalí es enterrado bajo la cúpula del Teatro-Museo Dalí de Figueras, museo que él mismo diseñó y que alberga la colección más completa de su obra, marcando así el cierre del círculo vital y artístico del pintor en la ciudad que lo vio nacer.

Un 23 de enero, pero de 2001, entra en vigor la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, popularmente conocida como le ley de extranjería. La norma establece un marco jurídico para regular la entrada, residencia y trabajo de personas extranjeras, junto al ejercicio de derechos y libertades en territorio español. Es aprobada el contexto de fuerte crecimiento de la inmigración de finales de los años 90.

La ley reconoce derechos fundamentales como la educación obligatoria para menores o la asistencia sanitaria de urgencia, fija los requisitos para permisos de residencia y trabajo, y regula el régimen sancionador y los procedimientos de expulsión. Desde su entrada en vigor, la ley de extranjería ha sufrido diversos cambios para adaptarse a los cambios migratorios.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 23 de enero y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy. 

¿Qué pasó el 23 de enero? 

1878.- El Rey Alfonso XII contrae matrimonio con María de las Mercedes de Orleáns y Borbón, en Madrid.

1896.- El físico alemán Wilhelm Roentgen realiza su primera demostración de los rayos X ante la Sociedad Médica Física de Wurzburg.

1950.- El parlamento israelí declara a Jerusalén como la capital de Israel.

1954.- El escritor Ernest Hemingway sobrevive a dos accidentes aéreos ocurridos en días consecutivos.

1983.- Se estrena en Estados Unidos la serie de televisión El Equipo A.

1995.- Gregorio Ordóñez, concejal del PP de San Sebastián, es asesinado a tiros por ETA en un bar de la capital donostiarra.

2007.- Penélope Cruz consigue la primera candidatura al Oscar de una actriz española por su papel en Volver.

2014.- El Gobierno de Sudán del Sur y los rebeldes firman en Adis Abeba un acuerdo de alto el fuego.

2019.- El presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, se autoproclama presidente interino del país.

2020.- China confina la ciudad de Wuhan (11 millones de habitantes) en el primer confinamiento por COVID-19 del mundo.

¿Quién nació el 23 de enero?

1783.- Henri Beyle, Stendhal, escritor francés.

1832.- Edouard Manet, pintor impresionista francés.

1918.- Gertrude Elion, bioquímica y farmacóloga estadounidense, Nobel de Medicina.

1943.- Miguel Ángel Revilla, político español.

1962.- Elvira Lindo, escritora y periodista española, creadora de Manolito Gafotas.

1971.- Beatriz Domínguez-Gil, médico española, directora de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

¿Quién murió el 23 de enero?

1516.- Fernando El Católico, rey de España.

1893.- José Zorrilla, poeta y dramaturgo español.

1944.- Edvard Munch, pintor noruego.

2015.- Abdalá bin Abdelaziz, rey de Arabia Saudí.

2021.- Larry King, presentador de televisión estadounidense.

2023.- Eugenio Martín Márquez, director de cine y guionista español.

¿Qué se celebra el 23 de enero? 

El 23 de enero se celebra el Día Mundial de la Libertad.

Horóscopo del 23 de enero 

Los nacidos el 23 de enero pertenecen al signo del zodiaco Acuario. 

Santoral del 23 de enero 

Hoy, 23 de enero, se celebran san Ildefonso y san Clemente.

Vídeo: Los amigos de Pepe, el niño de 12 años que murió en Adamuz, lanzan globos blancos al paso del féretro

Entierro de las víctimas de la familia Zamorano.

Publicidad

Sociedad

Imagen de la zona del accidente en Adamuz

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo: La Junta de Andalucía confirma que las 45 víctimas murieron en el acto

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra.

Investigan la muerte violenta de una mujer en L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona

Salvador Dalí

Efemérides de hoy 23 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 23 de enero? 

Imagen de la zona del accidente en Adamuz
Accidente de tren

La Guardia Civil identifica a las 45 víctimas del accidente de Adamuz tras completarse todas las autopsias

Vista del Alvia accidentado, en el lugar de descarrilamiento de los trenes en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)
Adamuz

El Gobierno y la Junta de Andalucía confirman que Emergencias y Guardia Civil que fueron a Adamuz no sabían que había un segundo tren implicado

Adamuz (Córdoba)
Accidente ferroviario

Más de 2.500 fotos, vídeos, declaraciones... toda la información que la Guardia Civil ha entregado a la juez del accidente de Adamuz

La Guardia Civil ya ha terminado la inspección ocular en el lugar del accidente de Córdoba.

Adif baja la velocidad a 220 en 28 kilómetros de la línea de Angrois tras avisos de maquinistas por el estado de la vía
Accidente ferroviario

Adif limita la velocidad en 28 kilómetros en la línea del accidente de Angrois por el estado de la vía

Adif limita la velocidad máxima a 220 kilómetros por hora en 28 kilómetros de la línea Ourense-Santiago.

Cercanías Asturias

Nuevo accidente en un tren por un desprendimiento cerca de la vía en Asturias

Imagen de archivo de la Policía Nacional

Agrede a su hija menor de edad reiteradamente en Mahón: agentes de Policía Nacional lo constataron en la vivienda

Atrapan a Daniel Vázquez Patiño, uno de los pederastas más buscados de España

Atrapan a Daniel Vázquez Patiño, uno de los pederastas más buscados de España, acusado de violar a una niña

Publicidad