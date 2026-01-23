Efemérides de hoy 23 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 23 de enero? 

El 23 de enero de 1983, muere el pintor figuerense Salvador Dalí. Es uno de los máximos exponentes del surrealismo y una figura emblemática del arte español del siglo XX. Dalí fallece en su localidad natal a los 84 años a causa de un paro cardiaco tras una larga agonía que ya había sido anunciada días antes, en un contexto de salud deteriorada en los años posteriores al fallecimiento de su esposa Gala Éluard.

El artista, conocido por obras icónicas como La persistencia de la memoria, de 1931, y por su personalidad excéntrica y provocadora, influye profundamente en la cultura visual moderna. Dalí es enterrado bajo la cúpula del Teatro-Museo Dalí de Figueras, museo que él mismo diseñó y que alberga la colección más completa de su obra, marcando así el cierre del círculo vital y artístico del pintor en la ciudad que lo vio nacer.

Un 23 de enero, pero de 2001, entra en vigor la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, popularmente conocida como le ley de extranjería. La norma establece un marco jurídico para regular la entrada, residencia y trabajo de personas extranjeras, junto al ejercicio de derechos y libertades en territorio español. Es aprobada el contexto de fuerte crecimiento de la inmigración de finales de los años 90.

La ley reconoce derechos fundamentales como la educación obligatoria para menores o la asistencia sanitaria de urgencia, fija los requisitos para permisos de residencia y trabajo, y regula el régimen sancionador y los procedimientos de expulsión. Desde su entrada en vigor, la ley de extranjería ha sufrido diversos cambios para adaptarse a los cambios migratorios.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 23 de enero y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 23 de enero?

1878.- El Rey Alfonso XII contrae matrimonio con María de las Mercedes de Orleáns y Borbón, en Madrid.

1896.- El físico alemán Wilhelm Roentgen realiza su primera demostración de los rayos X ante la Sociedad Médica Física de Wurzburg.

1950.- El parlamento israelí declara a Jerusalén como la capital de Israel.

1954.- El escritor Ernest Hemingway sobrevive a dos accidentes aéreos ocurridos en días consecutivos.

1983.- Se estrena en Estados Unidos la serie de televisión El Equipo A.

1995.- Gregorio Ordóñez, concejal del PP de San Sebastián, es asesinado a tiros por ETA en un bar de la capital donostiarra.

2007.- Penélope Cruz consigue la primera candidatura al Oscar de una actriz española por su papel en Volver.

2014.- El Gobierno de Sudán del Sur y los rebeldes firman en Adis Abeba un acuerdo de alto el fuego.

2019.- El presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, se autoproclama presidente interino del país.

2020.- China confina la ciudad de Wuhan (11 millones de habitantes) en el primer confinamiento por COVID-19 del mundo.

¿Quién nació el 23 de enero?

1783.- Henri Beyle, Stendhal, escritor francés.

1832.- Edouard Manet, pintor impresionista francés.

1918.- Gertrude Elion, bioquímica y farmacóloga estadounidense, Nobel de Medicina.

1943.- Miguel Ángel Revilla, político español.

1962.- Elvira Lindo, escritora y periodista española, creadora de Manolito Gafotas.

1971.- Beatriz Domínguez-Gil, médico española, directora de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

¿Quién murió el 23 de enero?

1516.- Fernando El Católico, rey de España.

1893.- José Zorrilla, poeta y dramaturgo español.

1944.- Edvard Munch, pintor noruego.

2015.- Abdalá bin Abdelaziz, rey de Arabia Saudí.

2021.- Larry King, presentador de televisión estadounidense.

2023.- Eugenio Martín Márquez, director de cine y guionista español.

¿Qué se celebra el 23 de enero?

El 23 de enero se celebra el Día Mundial de la Libertad.

Horóscopo del 23 de enero

Los nacidos el 23 de enero pertenecen al signo del zodiaco Acuario.

Santoral del 23 de enero

Hoy, 23 de enero, se celebran san Ildefonso y san Clemente.