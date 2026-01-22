Efemérides de hoy 22 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 22 de enero? 

El 22 de enero de 2021, entra en vigor el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN). El acuerdo, aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas en julio de 2017, prohíbe de forma vinculante la producción y el uso de armamento de este tipo, convirtiéndose en el primer tratado multilateral de desarme nuclear en más de dos décadas. Para su entrada en vigor es necesaria la ratificación de al menos cincuenta de los Estados miembros.

Los países firmantes no podrán “desarrollar, probar, producir, fabricar, adquirir, poseer o almacenar armas nucleares”, según el propio acuerdo. Organizaciones internacionales y movimientos pacifistas celebran la medida como un avance hacia un mundo sin armas nucleares, a pesar de que el tratado se aprueba al margen de las principales potencias. Estados Unidos, China, Francia, Rusia y Reino Unido deciden no formar parte del TPAN y mantener sus arsenales.

Un 22 de enero, pero de 1930, nace la actriz María Victoria Bilbao-Goyoaga, en Bilbao, provincia de Vizcaya. Desde joven se interesa por el teatro y participa en representaciones con grupos locales y adopta el nombre artístico Mariví Bilbao para no revelar su identidad familiar. Debuta en el cine en 1959 con cortometrajes como Amores o Almuñécar. En largometrajes, su debut se remonta al año 1981, con su papel en la película Siete Calles.

El punto álgido de su carrera y su popularidad masiva llega en el año 2003, gracias a su papel en la serie Aquí no hay quien viva, del director Alberto Caballero, en la que interpreta el personaje de Marisa Benito. Más adelante, el éxito se repite en la serie La que se avecina, del mismo director, consolidándose como una de las actrices más queridas en el panorama audiovisual español.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 22 de enero y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 22 de enero?

1506.- Unos 150 soldados suizos llegan al Vaticano y se ponen al servicio del Papa Julio II. Se crea así la Guardia Suiza, encargada de la seguridad del Papa.

1918.- La República Popular de Ucrania se proclama independiente de Rusia.

1926.- El avión español 'Plus Ultra' comienza su travesía del Atlántico.

1931.- Comienza a funcionar el servicio telefónico entre la Península y las Islas Canarias.

1977.- Felipe de Borbón asume los títulos vinculados al heredero de la Corona española, entre ellos el de Príncipe de Asturias.

1980.- El disidente y científico soviético Andréi Sajarov es deportado a la ciudad de Gorki.

1982.- Muere envenenado el expresidente chileno Eduardo Frei Montalva.

2002.- La Audiencia de Madrid absuelve a los exministros de Interior José Barrionuevo y José Luis Corcuera, y condena a siete años de cárcel al ex secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, por el 'caso fondos reservados'.

2003.- El palacio de Versalles acoge la primera sesión conjunta de la historia de los Parlamentos de Francia y Alemania.

2006.- Evo Morales es investido presidente de Bolivia. Es el primer presidente indígena.

¿Quién nació el 22 de enero?

1561.- Francis Bacon, filósofo inglés.

1909.- Faustino Cordón, biólogo e investigador español.

1930.- Mariví Bilbao, actriz española.

1931.- Sam Cooke, cantante y compositor estadounidense.

1965.- Diane Lane, actriz estadounidense.

1990.- Laura Ester, waterpolista española.

¿Quién murió el 22 de enero?

1901.- Victoria I, Reina de Inglaterra.

1922.- Benedicto XV, papa.

1981.- María Moliner, filóloga española.

2008.- Heath Ledger, actor australiano.

2010.- Jean Simmons, actriz británica.

2020.- Armando Uribe, poeta chileno.

¿Qué se celebra el 22 de enero?

Del 19 al 25 de enero se celebra el Día Mundial de la Respiración.

Horóscopo del 22 de enero

Los nacidos el 22 de enero pertenecen al signo del zodiaco Acuario.

Santoral del 22 de enero

Hoy, 22 de enero, se celebran san Vicente mártir y san Anastasio.