Efemérides de hoy 21 de octubre de 2025: ¿Qué pasó el 21 de octubre?

Consulta las efemérides de hoy 21 de octubre de 2025 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Alberto Zoreda
Publicado:

El 21 de octubre de 2017, el Gobierno de España activa el artículo 155 de la Constitución para intervenir la autonomía de Cataluña, en respuesta al proceso independentista impulsado por el ejecutivo catalán. La medida adoptada por el Gobierno de Mariano Rajoy, sin precedentes en la historia democrática del país, fue aprobada por el Consejo de ministros y posteriormente ratificada por el Senado, permitiendo al Estado asumir competencias de la Generalitat, cesar a sus principales dirigentes, incluido el presidente Carles Puigdemont, y convocar elecciones autonómicas.

La decisión generó un fuerte impacto político y social, polarizando aún más el debate sobre la independencia y provocando manifestaciones tanto a favor como en contra de la intervención. Mientras el Gobierno defendía la aplicación del artículo como un mecanismo legal para restaurar el orden constitucional, sectores independentistas lo calificaron como un ataque a la democracia catalana. El episodio marcó un punto de inflexión en la crisis territorial, intensificando la tensión entre Madrid y Barcelona y dejando una huella profunda en la política española.

Un 21 de octubre, pero de 1879, Thomas Alva Edison revoluciona el mundo al presentar la primera bombilla eléctrica funcional, marcando un hito en la historia de la humanidad. Tras numerosos intentos y perfeccionamientos, Edison logra desarrollar un filamento de carbono capaz de emitir luz de forma continua durante horas, lo que transforma radicalmente la vida cotidiana e iniciando la era de la iluminación eléctrica. Este avance no solo iluminó hogares y calles, sino que también impulsó el desarrollo industrial y tecnológico del siglo XX, consolidando a Edison como uno de los inventores más influyentes de todos los tiempos.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 21 de octubre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 21 de octubre?

1496.- Se casan en Flandes Juana de Castilla (después llamada Juana la Loca) y Felipe el Hermoso.

1805.- Batalla de Trafalgar, ganada por la escuadra inglesa a la formada por españoles y franceses.

1937.- Guerra Civil española: las tropas franquistas ocupan Gijón y Avilés.

1959.- Se inaugura el Museo Guggenheim de Nueva York.

1967.- Multitudinaria manifestación pacífica junto al Memorial Lincoln de Washington en contra de la guerra de Vietnam.

1969.- Willy Brandt es elegido canciller de la entonces República Federal Alemana (RFA).

1971.- El poeta chileno Pablo Neruda obtiene el Nobel de Literatura.

1982.- El escritor mexicano Gabriel García Márquez recibe el Nobel de Literatura.

1983.- Multitudinarias manifestaciones en 40 ciudades españolas contra el terrorismo de ETA.

1994.- Un tribunal de arbitraje falla a favor de Argentina en su conflicto con Chile por 534 kilómetros de frontera.

2013.- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo anula la doctrina Parot.

¿Quién nació el 21 de octubre?

1807.- Hilarión Eslava, compositor español.

1833.- Alfred Nobel, inventor sueco, fundador de los premios que llevan su nombre.

1908.- Jorge de Oteiza, escultor y escritor español.

1911.- Juan de Ávalos, escultor español.

1925.- Celia Cruz, cantante estadounidense de origen cubano.

1933.- Francisco Gento, exfutbolista español.

1949.- Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí.

¿Quién murió el 21 de octubre?

1765.- Giovanni Paolo Pannini, pintor italiano.

1984.- François Truffaut, cineasta francés.

1995.- Jesús Blasco, historietista español.

2002.- Bernardino Pérez Elizarán, 'Pasieguito', exfutbolista español.

2014.- Ben Bradlee, director del Washington Post y responsable de la investigación del caso Watergate.

2020.- Paul Leduc, cineasta mexicano.

2024.- Joan Roselló, promotor musical español.

¿Qué se celebra el 21 de octubre?

Hoy, 21 de octubre, se celebra el Día Mundial del Ahorro de Energía y el Día Mundial de la Ingeniería Clínica.

Horóscopo del 21 de octubre

Los nacidos el 21 de octubre pertenecen al signo del zodiaco Libra.

Santoral del 21 de octubre

Hoy, 21 de octubre, se celebran los santos Hilarión, Severino, Malco, Úrsula y Griselda.

