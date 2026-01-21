Efemérides de hoy 21 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 21 de enero? 

El 21 de enero de 1893, el empresario Asa Griggs patenta la fórmula de la Coca-Cola. Es creada por el farmacéutico John S. Pemberton como un jarabe para aliviar dolores estomacales. La bebida, basada en la hoja de coca, y mezclada con agua carbonatada, comienza a comercializarse y, con el tiempo, se transforma en el refresco más conocido del mundo. El nombre, marca y diseño del logotipo viene ideado por el comercial y publicista Frank Mason. Griggs, dado el éxito del producto, compra la fórmula y funda la corporación multinacional The Coca-Cola Company.

En España, la filial embotelladora Coca-Cola Europacific Partners cuenta con 7 plantas de fabricación, y una plantilla de más de 4.000 trabajadores directos. Coca-Cola es uno de los productos líderes con decenas de millones de consumidores al año en nuestro país, y unos ingresos aproximados de 17.000 millones de euros anuales.

Un 21 de enero, pero del año 2000, el teniente coronel Pedro Antonio Blanco es asesinado por la banda terrorista ETA. Es el primer atentado desde la ruptura de la tregua de 14 meses. El atentado se produce a las 8 de la mañana en la calle Pizarra, Madrid. Un coche bomba, cargado con 20 kg de dinamita, mientras el militar esperaba a su coche oficial. Pedro Antonio Blanco, destinado en la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra, muere de forma inmediata a la edad de 47 años.

La explosión también causa heridas leves a una adolescente y daños materiales considerables en las viviendas cercanas, y marca el fin de casi 19 meses sin víctimas mortales por parte de ETA. Este atentado reanuda la violencia de la banda y anticipa una etapa con un impacto profundo en España.

¿Qué pasó el 21 de enero?

1793.- Luis XVI de Francia muere guillotinado en París.

1812.- Las Cortes de Cádiz crean el Consejo de Estado.

1919.- Primera reunión del Parlamento irlandés, en la que se confirma el establecimiento de la República de este país.

1921.- En España, un real decreto establece el retiro obrero (pensión), primer seguro obligatorio para los asalariados.

1954.- Botadura en EE. UU. del 'Nautilus', primer submarino de propulsión nuclear.

1976.- El avión supersónico de pasajeros 'Concorde' inicia vuelos de línea regular.

1977.- En Estados Unidos, el presidente Jimmy Carter concede la amnistía a los desertores de Vietnam.

1998.- Juan Pablo II inicia una visita a Cuba, primera de un papa a la isla.

2001.- La alemana Jutta Kleinschmidt se convierte en la primera mujer que gana el Rally París-Dakar.

2018.- Una veintena de personas, catorce de ellas extranjeras, mueren en un ataque talibán al Hotel Intercontinental de Kabul.

2020.- Se confirma el primer caso de COVID-19 en EE UU.

¿Quién nació el 21 de enero?

1879.- Eduardo Marquina, escritor español.

1895.- Cristóbal Balenciaga, modisto español.

1905.- Christian Dior, modisto francés.

1923.- Lola Flores, bailaora, cantante y actriz española.

1979.- Ramón Melendi, cantante y compositor español.

1997.- Ilia Topuria, campeón mundial de peso pluma de UFC.

¿Quién murió el 21 de enero?

1793.- Luis XVI de Francia.

1924.- Vladimir Ilich, Lenin, artífice de la revolución rusa y primer dirigente de la URSS.

1950.- George Orwell, escritor británico.

1964.- Luis Martín Santos, escritor y médico español.

2002.- Peggy Lee, cantante estadounidense de jazz.

2019.- Emiliano Sala, futbolista argentino.

¿Qué se celebra el 21 de enero?

Hoy, 21 de enero, se celebra el Día Internacional del Abrazo.

Horóscopo del 21 de enero

Los nacidos el 21 de enero pertenecen al signo del zodiaco Acuario.

Santoral del 21 de enero

Hoy, 21 de enero, se celebran santa Inés y san Fructuoso.