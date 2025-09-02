Efemérides de hoy 2 de septiembre de 2025: ¿Qué pasó el 2 de septiembre?

El 2 de septiembre de 2020, un juzgado de A Coruña dicta una sentencia que obliga a la familia de Francisco Franco a devolver el Pazo de Meirás al Estado, al considerar que el inmueble nunca fue propiedad legítima del dictador. La jueza del Juzgado de Primera Instancia número 1 concluyó que la donación realizada en 1938 por la Junta Pro Pazo del Caudillo no constituyó un título válido de transmisión, y que la posterior escritura de compraventa de 1941 fue una simulación absoluta. El fallo, confirmado por la Audiencia Provincial, ordena el desalojo del recinto y la cancelación de las inscripciones registrales contradictorias, reconociendo al Estado la titularidad del inmueble y sus fincas anexas. La resolución judicial pone fin a décadas de controversia sobre la posesión del pazo, utilizado por la familia Franco de forma pública e ininterrumpida desde 1975. Aunque el tribunal descartó la mala fe en la ocupación, sí reconoció el derecho de los herederos a ser resarcidos por los gastos de conservación, incluyendo obras de rehabilitación y reparaciones tras el incendio de 1978. Este caso se ha convertido en un símbolo de la recuperación del patrimonio histórico y en un precedente legal sobre bienes adquiridos durante el franquismo bajo condiciones irregulares.

Un 2 de septiembre, pero de 2023, India lanza su primera misión dedicada al estudio del Sol: la sonda Aditya-L1, impulsada por el cohete Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) desde el centro espacial Satish Dhawan. La misión, desarrollada por la Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO), tiene como destino el punto de Lagrange L1 entre la Tierra y el Sol, donde la sonda operará durante al menos cinco años. Equipado con siete instrumentos científicos, el satélite estudiará fenómenos como el calentamiento de la corona solar, las eyecciones de masa coronal y el viento solar, contribuyendo al conocimiento global sobre el clima espacial y la dinámica solar. Este lanzamiento refuerza el papel de India como potencia emergente en la exploración espacial, apenas días después de su exitoso alunizaje con la misión Chandrayaan-3.

¿Qué pasó el 2 de septiembre?

1666.- "Gran Incendio" en Londres que destruye gran parte de la ciudad, incluyendo el área medieval dentro de la vieja muralla.

1667.- Se instala en París el primer sistema de alumbrado público.

1900.- Entra en servicio un cable telegráfico entre Borkun (Islas Frisias Orientales), situada en el mar del Norte frente a las costas alemanas, y Nueva York.

1906.- El explorador R. Amundsen alcanza el puerto de Nome (Alaska) después de tres años de travesía y es el primero en atravesar el denominado Paso del Noroeste que une el Atlántico y el Pacífico.

1933.- Italia y la URSS firman un acuerdo de no agresión.

1941.- Segunda Guerra Mundial: La aviación inglesa bombardea duramente Berlín.

1945.- Firma del acta de rendición incondicional de Japón, a bordo del acorazado Missouri, con lo que se pone fin oficialmente a la Segunda Guerra Mundial.

1948.- Radio Caracol, la primera cadena de radio de Colombia, inicia sus emisiones en Medellín (Colombia).

1990.- El Ejército soviético comienza su retirada de la RDA con la salida de la Octava División Blindada de Neuruppin.

1991.- Los ministros de Obras Públicas de España y Portugal inauguran oficialmente el puente sobre el río Guadiana entre Ayamonte (Huelva) y Vila Real (Portugal).

2020.- Microsoft lanza "Video Authenticator", plataforma inteligente de detección de "deepfakes" (edición de vídeos falsos de personas que parecen reales).

¿Quién nació el 2 de septiembre?

1946.- Abel Caballero, político y alcalde de Vigo.

1952.- Jimmy Connors, tenista estadounidense.

1961.- Carlos Valderrama, futbolista colombiano.

1965.- Lennox Lewis, boxeador británico, campeón mundial.

1964.- Keanu Reeves, actor estadounidense.

1966.- Salma Hayek, actriz mexicana.

1985.- Allison Miller, actriz estadounidense.

¿Quién murió el 2 de septiembre?

1652.- José Ribera "el Españoleto", pintor barroco español.

1910.- Henri Rousseau, pintor francés.

1937.- Pierre de Coubertin, fundador de los Juegos Olímpicos modernos.

1969.- Ho Chi Minh, popular líder revolucionario vietnamita.

1973.- J.R.R. Tolkien, escritor británico, autor de "El señor de los anillos".

2013.- Isidro Sánchez, exfutbolista español.

2014.- Daniel Dicenta, actor español.

¿Qué se celebra el 2 de septiembre?

Hoy, 2 de septiembre, se celebra el Día de Ceuta.

Horóscopo del 2 de septiembre

Los nacidos el 2 de septiembre pertenecen al signo del zodiaco Virgo.

Santoral del 2 de septiembre

Hoy, 2 de septiembre, se celebran los santos Antolín, Hermógenes, Zenón y santa Raquel.

