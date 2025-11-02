Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Efemérides de hoy 2 de noviembre de 2025: ¿Qué pasó el 2 de noviembre?

Consulta las efemérides de hoy 2 de noviembre de 2025 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

El 2 de noviembre de 2000, la Estación Espacial Internacional (ISS) recibe a sus primeros ocupantes permanentes, marcando el inicio de una nueva era en la exploración espacial. La misión, conocida como Expedición 1, está integrada por dos cosmonautas rusos y un astronauta estadounidense, quienes viajan a bordo de la nave Soyuz TM-31 desde el cosmódromo de Baikonur. Su llegada convirtió a la ISS en un laboratorio habitado, fruto de la cooperación internacional entre NASA, Roscosmos y otras agencias, consolidando el proyecto más ambicioso de la historia espacial.

Durante su estancia inicial, la tripulación se encargó de activar sistemas esenciales, instalar equipos científicos y garantizar la operatividad de la estación, que se encontraba en sus primeras fases de construcción. Este hito no solo simbolizó la colaboración entre antiguas potencias rivales, sino que abrió la puerta a más de dos décadas de presencia humana continua en el espacio. La llegada de la Expedición 1 sentó las bases para investigaciones pioneras en microgravedad y para el desarrollo de tecnologías que hoy son clave en la exploración interplanetaria.

Un 2 de noviembre, pero de 1975, el cineasta y escritor Pier Paolo Pasolini es hallado muerto en un descampado de Ostia, localidad costera italiana, víctima de un brutal asesinato que conmociona al país y al mundo cultural. Autor de obras emblemáticas como Accattone y Saló o los 120 días de Sodoma, Pasolini era una figura polémica por su compromiso político y su crítica a la sociedad de consumo. Las circunstancias del crimen, rodeadas de misterio y contradicciones, desataron un intenso debate sobre la violencia y la intolerancia en la Italia de la época, convirtiendo su muerte en uno de los episodios más oscuros de la historia contemporánea del país.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 2 de noviembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 2 de noviembre?

1769.- El explorador español Gaspar de Portolá descubre el Golfo de San Francisco, en California.

1789.- La Asamblea Nacional de Francia decreta la nacionalización de los bienes del clero.

1936.- Se inaugura el servicio de televisión de la BBC británica, que se convierte en la primera cadena del mundo en ofrecer una programación diaria.

1955.- Los investigadores estadounidenses Carlton-Schwerdt y Schaffer obtienen en forma cristalina el virus que causa la poliomielitis.

1976.- El demócrata Jimmy Carter es elegido 39 presidente de Estados Unidos.

1983.- Se celebra en Sudáfrica el referéndum para la reforma de la Constitución que amplía los derechos políticos de asiáticos y mestizos, pero no de los negros, que son el 73 por ciento de la población.

1984.- España entra por primera vez en la lista del patrimonio mundial de la Unesco con la mezquita de Córdoba, la Alhambra y el Generalife, la catedral de Burgos, el monasterio de El Escorial y su real sitio y el conjunto arquitectónico de Gaudí.

1988.- Se lanza desde el estadounidense Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) el Morris worm, el primer virus en Internet.

2015.- Estalla en el Vaticano el caso denominado Vatileaks2, sobre la sustracción y divulgación de documentos reservados vaticanos. Fueron detenidos un sacerdote español y una ciudadana italiana.

2023.- Se lanza 'Now and Then', la última canción de The Beatles que, gracias a la Inteligencia Artificial, recupera la voz de John Lennon y la guitarra de George Harrison.

2024.- Investigadores del Instituto de Smart Cities (ISC) de la Universidad Pública de Navarra (España) desarrollan un nuevo tipo de cemento capaz de enfriar los edificios sin necesidad de energía adicional.

¿Quién nació el 2 de noviembre?

1906.- Luchino Visconti, cineasta italiano.

1913.- Burt Lancaster, actor estadounidense.

1913.- Carmen Amaya, bailaora española.

1938.- Sofía de Grecia, reina emérita de España.

1960.- Said Aouita, atleta marroquí.

1970.- Diego David Domínguez González, "David Delfín”, diseñador, pintor y actor español.

¿Quién murió el 2 de noviembre?

1950.- George Bernard Shaw, escritor irlandés.

2003.- Fernando Vizcaíno Casas, escritor y abogado español.

2004.- Theo van Gogh, cineasta holandés.

2009.- José Luis López Vázquez, actor español.

2018.- Álvaro de Luna Blanco, actor español.

2019.- Marie Laforêt, cantante y actriz francesa.

2024.- Alan Rachins, actor estadounidense.

¿Qué se celebra el 2 de noviembre?

Hoy, 2 de noviembre, se celebra el Día Mundial del Ballet y el Día de Difuntos.

Horóscopo del 2 de noviembre

Los nacidos el 2 de noviembre pertenecen al signo del zodiaco Escorpio.

Santoral del 2 de noviembre

Hoy, 2 de noviembre, se conmemoran Todos los fieles difuntos.

