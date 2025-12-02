Efemérides de hoy 2 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 2 de diciembre?

Tal día como hoy, un 2 de diciembre de 1923 nace en Nueva York María Callas, una de las sopranos más influyentes, controvertidas y admiradas en la historia de la ópera. Hija de inmigrantes griegos, Callas creció en un entorno marcado por dificultades económicas y familiares, pero desde pequeña mostró un talento vocal extraordinario. Su traslado a Grecia durante la adolescencia fue decisivo: allí inició una formación rigurosa en el Conservatorio de Atenas y comenzó a forjar la técnica y la intensidad expresiva que la caracterizarían.

A mediados de la década de 1940 dio sus primeros pasos importantes en la escena lírica europea, y no tardó en llamar la atención por una voz inconfundible: potente, amplia en registro, capaz de abordar roles dramáticos, líricos y coloratura. Su interpretación revolucionó el concepto de “prima donna” al combinar un dominio técnico único con una capacidad dramática profunda, haciendo de cada personaje una creación cargada de emoción y humanidad.

Más allá de su carrera, la vida de Callas estuvo marcada por una intensa exposición mediática, especialmente su relación con el magnate griego Aristóteles Onassis, lo que añadió una capa adicional de fascinación y polémica a su figura. Sin embargo, su legado artístico permanece por encima de cualquier episodio personal: sus grabaciones siguen siendo referencia para generaciones de cantantes y amantes de la ópera.

El 2 de diciembre, pero de 2015, mueren 14 personas y otras 17 resultan heridas en un tiroteo en San Bernardino, California, reivindicado por el Estado Islámico. El tiroteo tuvo lugar durante una reunión laboral del Departamento de Salud del condado. El ataque, perpetrado por dos agresores que posteriormente murieron en un enfrentamiento con la policía, conmocionó a Estados Unidos.

El hecho generó un amplio debate sobre seguridad pública, control de armas y prevención del extremismo, y se recuerda como uno de los episodios de violencia masiva más significativos de la década.

¿Qué pasó el 2 de diciembre?

1804.- Napoleón Bonaparte es consagrado emperador por el Papa Pío VII, en la catedral de París.

1903.- El Congreso español aprueba la ley de descanso dominical.

1979.- La embajada de EE. UU. en Libia es asaltada, incendiada y saqueada por manifestantes.

1997.- Se aprueba en Bruselas la nueva estructura militar de la OTAN por los 16 miembros de la Organización.

2008.- El Tribunal Constitucional de Tailandia disuelve los tres partidos de la coalición gubernamental por fraude electoral e incapacita a sus dirigentes durante cinco años para ejercer funciones públicas.

2016.- Mercosur suspende a Venezuela como país miembro.

2019.- Madrid acoge la Conferencia Mundial sobre Cambio Climático, COP25, que debía celebrarse en Chile.

2024.- Se activa el nuevo registro de viajeros que deberán hacer agencias de viajes, hoteleras y alquiladoras de vehículo.

¿Quién nació el 2 de diciembre?

1905.- Osvaldo Pugliese, músico argentino.

1921.- Lola Gaos, actriz española.

1940.- Ramón Pelegero "Raimon", cantautor español.

1946.- Gianni Versace, diseñador italiano.

1973.- Mónica Seles, tenista serbia de nacionalidad estadounidense.

1981.- Britney Spears, cantante estadounidense.

¿Quién murió el 2 de diciembre?

1547.- Hernán Cortés, conquistador español.

1932.- Amadeo Vives, compositor español.

1993.- Pablo Escobar, narcotraficante colombiano.

2008.- Odetta, cantante afroamericana.

2022.- Raúl Guerra Garrido, escritor español ganador del Premio Nadal en 1976.

2023.- Concha Velasco, actriz española.

¿Qué se celebra el 2 de diciembre?

Hoy, 2 de diciembre, se celebra el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud.

Horóscopo del 2 de diciembre

Los nacidos el 2 de diciembre pertenecen al signo del zodiaco de Sagitario.

Santoral del 2 de diciembre

Hoy, 2 de diciembre, se celebran los santos Eusebio, Paulina, Aurelia y Lupo