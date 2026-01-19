Efemérides de hoy 19 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 19 de enero?

El 19 de enero de 2012, la empresa de fotografía Eastman Kodak se declara en bancarrota. La firma de más de 130 años, referente global en el sector y pionera de la industria fotográfica, presenta voluntariamente una solicitud de protección ante un tribunal de Nueva York. El declive de Kodak se atribuye principalmente a su dificultad para adaptarse a la revolución digital pese a haber sido pionera en cámaras digitales. La empresa busca reorganizarse, vender sus más de 1.100 patentes digitales y centrar su futuro en tecnologías comerciales e impresión digital. La compañía reconoce tener más de 100.000 acreedores y una deuda aproximada de 6.750 millones de dólares, con activos valorados en alrededor de 5.100 millones de dólares. La caída del grupo provoca a lo largo de los años la caída de empleo a 7.000 puestos de trabajo, en comparación a los 60.000 que hay durante los años exitosos de la compañía.

Un 19 de enero, pero de 1880, el Congreso de los Diputados aprueba la abolición de la esclavitud en Cuba. El proyecto de ley establece la liberación gradual de los esclavos, con compensaciones a los propietarios, y sienta las bases para la emancipación total. Aunque la implementación enfrenta resistencias locales, se considera un paso decisivo hacia la modernización social y económica de Cuba, afectando a alrededor de 300.000 personas. El proceso termina oficialmente en octubre de 1886. La medida se enmarca en un contexto de creciente presión social y política, tanto en la isla como en España, donde movimientos abolicionistas y las tensiones económicas vinculadas a la industria azucarera exigían cambios en el sistema laboral esclavista.

¿Qué pasó el 19 de enero?

1844.- Tolosa es declarada capital de la provincia de Guipúzcoa. En 1854 la capitalidad pasó a San Sebastián.

1899.- Llegan a Sevilla los supuestos restos mortales de Cristóbal Colón, transportados por el barco de vapor 'Giralda’.

1937.- Inauguración en Salamanca de Radio Nacional de España.

1945.- El ejército soviético libera Cracovia, ocupada por los alemanes desde la invasión de Polonia en septiembre de 1939.

1966.- Indira Gandhi es elegida jefa de Gobierno de la India, la primera mujer que ocupa este cargo.

1980.- Llegan a San Lorenzo de El Escorial los restos mortales de Alfonso XIII, procedentes de Roma, para ser inhumados en el Panteón de los Reyes.

2006.- El Parlamento Europeo (PE) elige una comisión de 46 miembros encargada de investigar las posibles actividades ilegales de la CIA en Europa.

2006.- La NASA lanza la sonda 'New Horizons' hacia Plutón.

2010.- La aerolínea japonesa Japan Airlines (JAL), la mayor de Asia, se declara en bancarrota.

2019.- El jurado que revisa la condena del hispano-estadounidense Pablo Ibar le declara culpable del triple asesinato cometido en Florida en 1994.

2024.- Japón se convierte en el quinto país del mundo que aterriza en la Luna.

¿Quién nació el 19 de enero?

1798.- Auguste Comte, filósofo francés.

1809.- Edgar Allan Poe, escritor estadounidense.

1839.- Paul Cezanne, pintor impresionista francés.

1899.- Josep Tarradellas, político español, expresidente de la Generalitat de Cataluña.

1943.- Janis Joplin, cantante estadounidense de rock y blues.

1992.- Mac Miller, rapero estadounidense.

¿Quién murió el 19 de enero?

1819.- Carlos IV, Rey de España.

1947.- Manuel Machado, escritor español.

1986.- Enrique Tierno Galván, profesor y político español, alcalde de Madrid.

2000.- Hedy Lamarr, actriz e inventora austriaca, precursora del Wifi.

2003.- Francoise Giroud, escritora, periodista y exministra francesa.

2019.- Lolo Rico (María Dolores Rico), realizadora de televisión.

¿Qué se celebra el 19 de enero?

Hoy, 19 de enero, se celebra el Blue Monday, el día más triste del año.

Horóscopo del 19 de enero

Los nacidos el 19 de enero pertenecen al signo del zodiaco Capricornio.

Santoral del 19 de enero

Hoy, 19 de enero, se celebran san Ábaco y san Canuto.