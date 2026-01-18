Efemérides de hoy 18 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 18 de enero?

El 18 de enero de 2012, la versión de Wikipedia en inglés se apaga en protesta contra el Gobierno de Estados Unidos. Durante 24 horas, la enciclopedia sustituye sus artículos por un mensaje informativo contra los proyectos de ley SOPA (Stop Online Piracy Act) y PIPA (Protect IP Act), impulsados en el Congreso para reforzar la lucha contra la piratería digital. Wikipedia advierte que las iniciativas amenazan la libertad de expresión y el funcionamiento técnico de Internet al permitir el bloqueo de sitios web sin orden judicial firme.

Según datos de la propia Fundación Wikimedia, más de 160 millones de usuarios acceden al mensaje de apagón durante la jornada. El impacto es inmediato en el debate político. Apenas dos días después, el Congreso estadounidense paraliza la tramitación de ambas leyes. Esta protesta se suma a la de miles de páginas y plataformas digitales, convirtiéndose en una de las mayores movilizaciones de la web.

Un 18 de enero, pero de 1945, nace en Castejón, provincia de Cuenca, el cantante y compositor José Luis Perales. Desde joven muestra interés por la música, aprendiendo guitarra y piano. Tras estudiar ingeniería técnica, decide dedicarse profesionalmente a la composición, iniciando una carrera que lo convierte en uno de los autores más reconocidos de la música en español.

Con su música romántica, alcanza la fama en la década de 1970. A lo largo de su trayectoria ha vendido más de 55 millones de discos en todo el mundo y ha compuesto para artistas como Julio Iglesias, Rocío Jurado y Raphael. Su obra ha influido en varias generaciones y sigue siendo un referente dentro de la cultura musical española.

¿Qué pasó el 18 de enero?

1871.- Otto von Bismarck proclama el Imperio alemán.

1915.- El Endurance, el barco con el que el explorador Ernest Shackleton atravesaba la Antártida, queda atrapado en el hielo del mar de Weddell. Sus 28 tripulantes logran sobrevivir.

1919.- Comienza la Conferencia de Paz de París.

1971.- Manuel Delgado Villegas, 'El arropiero', es detenido en el Puerto de Santa María, Cádiz. Es considerado el mayor asesino en serie de la historia de España.

1995.- Se registra el dominio 'yahoo.com'.

1997.- Tres cooperantes españoles de la ONG Médicos del Mundo, Luis Valtueña, Flors Sirera y Manuel Madrazo, son asesinados en Ruanda.

1998.- La novelista Ana María Matute lee su discurso de ingreso en la Real Academia Española.

2002.- La multinacional alemana Bayer admite un centenar de fallecimientos relacionados con su fármaco contra el colesterol Lipobay.

2005.- Se presenta en Toulouse (Francia) el Airbus A380, el avión de pasajeros más grande del mundo.

2017.- Más de 70 muertos en un atentado suicida perpetrado por Al Qaeda contra una base militar en Gao, en el norte de Mali.

2023.- Muere el ministro ucraniano del Interior junto a otras 13 personas tras estrellarse un helicóptero en Kiev.

¿Quién nació el 18 de enero?

1867.- Rubén Darío, poeta nicaragüense.

1893.- Jorge Guillén, poeta español.

1915.- Santiago Carrillo, dirigente del Partido Comunista de España.

1955.- Kevin Costner, actor estadounidense.

1971.- Pep Guardiola, exfutbolista y entrenador de fútbol español.

1998.- Aitana Bonmatí, futbolista española.

¿Quién murió el 18 de enero?

1890.- Amadeo de Saboya, rey de España entre 1871 y 1873.

1936.- Rudyard Kipling, escritor británico, Premio Nobel de Literatura.

1978.- Nicanor Piñole, pintor español.

2012.- Miguel García-Posada, crítico literario y ensayista español.

2020.- Alicia Gómez Montano, periodista española.

2022.- Paco Gento, futbolista español.

¿Qué se celebra el 18 de enero?

Hoy, 18 de enero, se celebra el Día Mundial de la Nieve.

Horóscopo del 18 de enero

Los nacidos el 18 de enero pertenecen al signo del zodiaco Capricornio.

Santoral del 18 de enero

Hoy, 18 de enero, se celebran santa Prisca y santa Margarita de Hungría.