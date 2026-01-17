Efemérides de hoy 17 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 17 de enero?

El 17 de enero de 2021, el político y activista ruso Alexéi Anatólievich Navalni es detenido al regresar a Rusia. El opositor aterriza en el aeropuerto de Sheremétievo, en Moscú, procedente de Berlín, donde permanece casi cinco meses recuperándose tras haber sido envenenado con el agente nervioso Novichok en agosto de 2020. Las autoridades rusas lo arrestan por presuntamente incumplir las condiciones de una condena suspendida de 2014 por un caso de fraude, cargos que Navalni y organismos internacionales consideran políticos.

La detención provoca protestas masivas en más de 100 ciudades rusas durante los días posteriores, con más de 11.000 personas arrestadas, según organizaciones de derechos humanos. En febrero de 2021, un tribunal condena a Navalni a dos años y ocho meses de prisión, sentencia que agrava su situación judicial. El caso intensifica las tensiones entre Rusia y Occidente y convierte al activista en el principal símbolo de la oposición al Kremlin en la última década.

Un 17 de enero, pero de 1996, ETA secuestra al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara cuando sale de su domicilio, en Burgos, para dirigirse a su puesto de trabajo en la prisión de Logroño. El comando terrorista lo traslada a un zulo excavado a ocho metros de profundidad en una nave industrial de Mondragón (Guipúzcoa), donde permanece 532 días en condiciones extremas de aislamiento, humedad y oscuridad, en un espacio de apenas 3 metros cuadrados.

El secuestro concluye el 1 de julio de 1997, cuando la Guardia Civil libera a Ortega Lara tras una operación policial sin negociación previa. El funcionario aparece gravemente debilitado, con una pérdida de peso superior a 20 kilos. El caso se convierte en uno de los episodios más simbólicos de la historia reciente del terrorismo en España.

¿Qué pasó el 17 de enero?

1912.- Llega al Polo Sur el explorador británico Robert Scott, un mes después de haberlo hecho el noruego Roald Amundsen.

1917.- Estados Unidos compra a Dinamarca las Islas Vírgenes por 25 millones de dólares. La toma de posesión tuvo lugar el 31 de marzo.

1920.- Entra en vigor en Estados Unidos la 'Ley Seca', por la que se prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas.

1929.- El popular personaje Popeye aparece por primera vez en una tira cómica del New York Evening Journal.

1945.- Fuerzas soviéticas entran en Varsovia.

1966.- Dos aviones de EE. UU. colisionan sobre la provincia de Almería y caen cuatro bombas atómicas.

1991.- Comienza la operación Tormenta del Desierto para obligar a Irak a retirarse de Kuwait.

1997.- La ciudad bíblica de Hebrón, sagrada para judíos y musulmanes, queda en manos palestinas tras casi treinta años de ocupación israelí.

2014.- Se presenta Podemos, liderado por Pablo Iglesias.

2017.- Obama conmuta la pena a exsoldado Chelsea Manning, que filtró documentos secretos a Wikileaks en 2010.

2018.- Viorica Dancila (socialdemócrata) se convierte en la primera mujer al frente del Gobierno de Rumanía.

¿Quién nació el 17 de enero?

1600.- Pedro Calderón de la Barca, dramaturgo español.

1706.- Benjamín Franklin, científico y diplomático estadounidense. 1919.- Antonio Mingote, humorista gráfico español.

1942.- Antonio Fraguas 'Forges', humorista y dibujante español.

1942.- Cassius Clay (Mohamed Alí), boxeador estadounidense.

1962.- Jim Carrey, actor canadiense-estadounidense.

¿Quién murió el 17 de enero?

1991.- Olav V, rey de Noruega.

1996.- Pilar Trenas, periodista española. 2002.- Camilo José Cela, escritor español, Premio Nobel de Literatura.

2008.- Bobby Fischer, ajedrecista estadounidense, campeón del mundo.

2010.- José Heredia Maya, profesor y escritor español, primer catedrático de Universidad gitano.

2019.- Vicente Álvarez Areces, político español.

¿Qué se celebra el 17 de enero?

Hoy, 17 de enero, se celebra el Día Internacional de la Risa.

Horóscopo del 17 de enero

Los nacidos el 17 de enero pertenecen al signo del zodiaco Capricornio.

Santoral del 17 de enero

Hoy, 17 de enero, se celebra san Antonio Abad, patrón de los animales.