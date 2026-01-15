Efemérides de hoy 15 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 15 de enero?

El 15 de enero de 2022, un buque de la multinacional energética española Repsol provoca un vertido de 11.900 barriles de petróleo en el mar de la costa central de Perú. Los hechos suceden durante la descarga de crudo en la Refinería La Pampilla, situada en Ventanilla, región del Callao, cerca de Lima. El Ministerio del Ambiente peruano eleva posteriormente la estimación oficial a cerca de 1,9 millones de litros de crudo, muy por encima de los primeros 6.000 barriles reportados por la propia empresa y de los 10.396 barriles admitidos por Repsol en cálculos técnicos posteriores.

La mancha generada tras el vertido accidental contamina 24 playas del litoral, provocando la muerte de aves marinas, mamíferos y daño a áreas naturales protegidas, además de forzar el cierre de sectores pesqueros y turísticos y afectar el sustento de miles de familias. Las autoridades imponen multas millonarias y se inician investigaciones por presuntas responsabilidades administrativas y ambientales a la compañía.

Un 15 de enero, pero de 1933, Niceto Alcalá-Zamora, presidente de la II República, inaugura la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid, primera en la Ciudad Universitaria. El acto se inscribe en el ambicioso proyecto urbanístico y académico impulsado desde 1927 para modernizar la enseñanza superior en España. El edificio es diseñado por el arquitecto Agustín Aguirre.

En los años previos a la Guerra Civil, la facultad acoge a algunas de las figuras más destacadas del pensamiento español y europeo. El desarrollo de la Ciudad Universitaria queda interrumpido en 1936, cuando el recinto se transforma en frente de batalla y sufre graves daños durante el conflicto.

¿Qué pasó el 15 de enero?

1759.- Abre sus puertas en Londres el Museo Británico.

1892.- James Naismith publica las reglas del baloncesto.

1919.- Asesinato en Berlín de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, fundadores del Partido Comunista Alemán.

1934.- Un terremoto de magnitud 8 sacude Nepal y el estado indio de Bihar causando unos 12.000 muertos.

1941.- Alfonso XIII abdica en Roma de sus derechos al trono español en su hijo el príncipe don Juan, conde de Barcelona.

1943.- Inauguración del Pentágono (Departamento de Defensa estadounidense), cerca de Washington.

1967.- Se juega la primera Super Bowl, el evento más importante del fútbol americano.

1971.- Inauguración de la gran presa de Asuán, en el Nilo.

1996.- Mario Vargas Llosa toma posesión del sillón 'L' de la Real Academia Española.

2001.- Nace Wikipedia, enciclopedia libre y publicada en Internet creada por Jimmy Wales y Larry Sanger.

2019.- El Parlamento británico rechaza el acuerdo con la UE sobre el 'brexit' y el Partido Laborista presenta una moción de censura contra el Gobierno.

¿Quién nació el 15 de enero?

1826.- Marie Pasteur, científica francesa.

1906.- Aristóteles Onassis, armador y multimillonario griego.

1926.- María Schell, actriz austríaca de origen suizo.

1929.- Martin Luther King, ministro y activista estadounidense, defensor de los derechos humanos.

1978.- 'Niña Pastori' (María Rosa García), cantaora de flamenco española.

1981.- 'Pitbull' (Armando Christian Pérez), cantante rapero cubano-estadounidense.

¿Quién murió el 15 de enero?

1988.- Sean Mc Bride, político irlandés, Nobel de la Paz en 1974.

2005.- Victoria de los Ángeles, soprano española. 2012.- Manuel Fraga Iribarne, político español, fundador del Partido Popular (PP).

2016.- Paco Gisbert, director y productor de cine español.

2018.- Dolores O'Riordan, cantante irlandesa, líder de 'The Cranberries.

2025.- David Lynch, cineasta, director de 'Blue Velvet' y 'Twin Peaks'.

¿Qué se celebra el 15 de enero?

Hoy, 15 de enero, se celebra el Día Mundial del Selfie en los Museos.

Horóscopo del 15 de enero

Los nacidos el 15 de enero pertenecen al signo del zodiaco Capricornio.

Santoral del 15 de enero

Hoy, 15 de enero, se celebran san Mauro abad, san Arsenio y santa Raquel.

