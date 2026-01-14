Efemérides de hoy 14 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 14 de enero?

El 14 de enero de 2005, la sonda espacial europea Huygens se posa en la superficie de Titán, la mayor luna de Saturno, tras siete años de viaje. El módulo, desarrollado por la Agencia Espacial Europea (ESA) y transportado por la nave Cassini de la NASA, desciende durante 2 horas y 27 minutos a través de la densa atmósfera del satélite, recorriendo cerca de 1.270 kilómetros desde su entrada hasta el aterrizaje. Durante la bajada, Huygens transmite datos a una distancia de aproximadamente 1.400 millones de kilómetros de la Tierra.

El aterrizaje se produce a 10,2 grados sur de latitud y 192,3 grados oeste de longitud. Huygens envía información durante 72 minutos desde la superficie, revelando un paisaje con canales, rocas de hielo de agua y compuestos orgánicos. La misión confirma la presencia de lagos de metano y etano y se convierte en el primer y único descenso controlado realizado en un satélite del sistema solar exterior.

Un 14 de enero, pero de 2003, inaugurado en Torrejón de Ardoz el Centro de Astrobiología de Madrid (CAB). Se trata del único centro asociado a la NASA que opera fuera de Estados Unidos. El CAB nace como un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), con el objetivo de investigar el origen, la evolución y la distribución de la vida en el universo. Desde su creación, agrupa a decenas de científicos de disciplinas como biología, geología, química y astronomía.

El centro participa en numerosas misiones espaciales internacionales. Sus investigaciones se centran en ambientes extremos, lugares terrestres con características similares a Marte, y el desarrollo de instrumentación científica para exploración planetaria. El CAB se consolida como un referente europeo en astrobiología y exploración espacial.

¿Qué pasó el 14 de enero?

1503.- Creación de la Casa de Contratación, en Sevilla, destinada a depósito de mercancías de y para América.

1514.- Real cédula autorizando el matrimonio de españoles con indias americanas.

1931.- Un terremoto destruye la ciudad de Oaxaca (México)

1935.- Aparece en Madrid el primer número del periódico 'Ya'.

1973.- Un concierto de Elvis Presley en Hawái, primero de la historia transmitido vía satélite.

1990.- Cuarenta y tres personas mueren asfixiadas en un incendio en la discoteca 'Flying', de Zaragoza.

1993.- Supresión del monopolio de Campsa y liberalización del sector petrolero en España.

1994.- Los presidentes de Rusia, Borís Yeltsin, Estados Unidos, Bill Clinton, y Ucrania, Leonid Kravchuk, suscriben un tratado para la eliminación del arsenal nuclear ucraniano.

2006.- Leonor, princesa de Asturias e hija de los reyes Felipe VI y Letizia, es bautizada en el Palacio de la Zarzuela.

2013.- Entra en vigor en Cuba una reforma migratoria que pone fin a décadas de restricciones para viajar.

2024.- Abdica la reina Margarita de Dinamarca, le sucede el príncipe Federico.

¿Quién nació el 14 de enero?

1924.- Fernando Álvarez de Miranda, político español.

1928.- Carlos Luis Álvarez 'Cándido', periodista español. 1937.- Ann Chapman, científica neozelandesa, primera mujer que dirigió una expedición antártica.

1951.- Carmen Elías, actriz española.

1965.- Toni Cantó, actor y político español.

1994.- Gisela Pulido, española, campeona del mundo de kitesurf.

¿Quién murió el 14 de enero?

1742.- Edmond Halley, matemático y astrónomo británico.

1898.- Lewis Carroll (Charles Lutwidge Dodgson), escritor inglés, autor de 'Alicia en el país de las maravillas'. 1949.- Joaquín Turina, compositor español.

1994.- Federica Montseny, política española, ministra de Sanidad durante la II República.

2012.- José Luis Álvarez Enparantza, 'Txillardegi', uno de los fundadores de ETA.

2016.- Alan Rickman, actor británico.

¿Qué se celebra el 14 de enero?

Hoy, 14 de enero, se celebra el Año Nuevo Ortodoxo y el Día Mundial de la Lógica.

Horóscopo del 14 de enero

Los nacidos el 14 de enero pertenecen al signo del zodiaco Capricornio.

Santoral del 14 de enero

Hoy, 14 de enero, se celebran san Félix de Nola y san Fulgencio.