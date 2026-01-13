Efemérides de hoy 13 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 13 de enero?

El 13 de enero de 2022, la reina Isabel II retira los títulos militares al príncipe Andrés tras el escándalo por su implicación en un caso de abuso sexual. Buckingham informa que, con el consentimiento de la monarca, el duque de York devuelve a la Corona todos sus honores militares y deja de utilizar el tratamiento de “Su Alteza Real” en actos oficiales. La medida se adopta en el contexto de una demanda civil presentada en 2021 en Estados Unidos por Virginia Giuffre, víctima de trata de personas. Acusa al príncipe de haber abusado sexualmente de ella cuando era menor de edad, en el entorno del magnate Jeffrey Epstein.

El aislamiento institucional del príncipe Andrés ya había comenzado en noviembre de 2019. En febrero de 2022, Andrés alcanza un acuerdo extrajudicial con Giuffre, admitiendo y lamentando su vínculo pasado con Epstein. Este caso genera un fuerte impacto en la imagen de la monarquía británica y refuerza la estrategia de la Casa Real de marcar distancia frente a controversias que afectan su legitimidad.

Un 13 de enero, pero de 1998, el dúo español El Último de la Fila anuncia su separación. Tras 13 años de trayectoria, Manolo García y Quimi Portet comunican el fin del proyecto de forma consensuada y sin conflictos públicos. Formado en 1985 en Barcelona, el grupo se convierte en uno de los mayores fenómenos del pop-rock en español de finales del siglo XX. Llegan a publicar seis discos de estudio, entre 1985 y 1995, con un gran éxito de ventas.

La disolución abre una nueva etapa para ambos músicos. Manolo García inicia una exitosa carrera solista ese mismo año, mientras Quimi Portet desarrolla un camino más experimental, cantando principalmente en catalán. La separación es noticia en España y América Latina y consolida el legado del grupo como una de las bandas más influyentes de la música española contemporánea.

¿Qué pasó el 13 de enero?

1750.- Tratado de Madrid, suscrito por España y Portugal para definir los límites entre sus respectivas colonias en América del Sur.

1824.- Promulgación, bajo el reinado de Fernando VII, de la Real Cédula por la que se crea la Policía General del Reino, antecedente histórico de la actual Policía Nacional.

1898.- El escritor francés Emile Zola publica su famoso artículo 'J'Accuse' (Yo acuso) en el diario L'Aurore.

1915.- Un terremoto destruye la ciudad de Avezzano (Italia) y provoca la muerte de más de 30.000 personas.

1927.- Descubrimiento del testamento ológrafo de Hernán Cortés.

1969.- The Beatles lanzan el álbum 'Yellow Submarine'.

1970.- Las fuerzas separatistas de Biafra firman la rendición al Gobierno central de Nigeria, con lo que finaliza la guerra civil que comenzó en 1967. Causó cerca de un millón de muertos y una terrible hambruna.

1993.- Acuerdo en París para la prohibición de armas químicas.

2012.- El crucero italiano 'Costa Concordia' naufraga frente a la isla italiana de Giglio causando 32 muertos.

2019.- Julen Roselló, un niño de 2 años, cae a un pozo en Totalán (Málaga). Su cadáver fue rescatado 13 días después, tras un impresionante trabajo de ingeniería.

2020.- Promete ante el rey el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, primero de coalición de la democracia.

¿Quién nació el 13 de enero?

1935.- Marcos Aguinis, escritor argentino.

1938.- Gregorio Peces-Barba, profesor y político español. 1941.- Pasqual Maragall, político español.

1958.- Paco Buyo, futbolista español.

1977.- Orlando Bloom, actor británico.

1990.- Liam Hemsworth, actor australiano.

¿Quién murió el 13 de enero?

1891.- Manuel Alonso Martínez, político español.

2002.- José María Sánchez-Silva, único español en obtener el Premio Hans Christian Andersen. Autor de 'Marcelino pan y vino'.

2004.- Harold Shipman, conocido como 'doctor muerte', médico británico acusado de matar, al menos, a 218 pacientes. 2016.- Ignacio Salas, periodista y presentador de televisión español.

2022.- Miguel Ángel Chastang, contrabajista, pionero del jazz en España

2025.- Oliviero Toscani, fotógrafo italiano.

¿Qué se celebra el 13 de enero?

Hoy, 13 de enero, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión.

Horóscopo del 13 de enero

Los nacidos el 13 de enero pertenecen al signo del zodiaco Capricornio.

Santoral del 13 de enero

Hoy, 13 de enero, se celebran san Hilario de Poitiers y san Agricio.