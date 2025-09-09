Efemérides del 9 de septiembre de 2025: ¿Qué pasó el 9 de septiembre?

El 9 de septiembre de 2021 detienen por segunda vez en Madrid a Hugo Carvajal, conocido también como “El Pollo” Carvajal, exdirector de inteligencia militar venezolano chavista. El ex jefe de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) entre 2004-2011, fue reclamado por EEUU para ser juzgado por narcotráfico, narcoterrorismo, y posesión de armas, y participación en el Cártel de los Soles, en colaboración con las FARC (grupo guerrillero colombiano).

Tras su llegada en España de 2019, poco después de su distanciamiento con Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, es detenido por primera vez en abril de 2019, y liberado. Tras la aprobación de su extradición por parte de la Audiencia Nacional desapareció por dos años, hasta ser nuevamente detenido el 9 de septiembre de 2021 por las autoridades españolas. Posteriormente, es extraditado a EEUU en julio de 2023 y se declara culpable. No obstante, dos años después de su proceso judicial se declara culpable en junio de 2025.

También, un 9 de septiembre, pero de 1541 Beatriz de la Cueva se convierte en la primera mujer española gobernadora en América al asumir el mando de Guatemala. Tras la muerte de su esposo, Pedro de Alvarado, conquistador y gobernador, fue elegida por la Real Audiencia. Su mandato fue efímero, pues murió dos días después en un alud que destruyó la ciudad de Santiago de los Caballeros, lo que sería hoy Ciudad Vieja.

¿Qué pasó el 9 de septiembre?

1850: California se incorpora a Estados Unidos como el estado número 31 de la Unión.

1932: El Parlamento aprueba el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

1948: Se proclama oficialmente la República Popular Democrática de Corea del Norte.

1954: Un terremoto de magnitud 6,8 en la escala de Richter sacude la ciudad argelina de El Asnam, dejando alrededor de 1.400 fallecidos y 15.000 heridos.

1971: John Lennon publica Imagine, su segundo álbum en solitario, integrado por diez canciones que reflejan su relación y sentimientos hacia Yoko Ono.

1996: Croacia y Yugoslavia reanudan oficialmente sus relaciones diplomáticas tras cinco años de conflicto bélico.

2002: La cadena Al Yazira emite un vídeo en el que Osama Bin Laden se responsabiliza de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

2015: El Senado español aprueba de manera definitiva la primera modificación de la ley del aborto, impulsada por el gobierno de Mariano Rajoy.

¿Quién nació el 9 de septiembre?

1828: León Tolstoi, escritor ruso.

1922: Álvaro de Laiglesia, escritor y humorista español.

1944: Alvaro Gil-Robles, jurista y político español.

1950: Agustín Díaz Yanes, director y guionista español de cine.

1960: Hugh Grant, actor británico.

1985: Luka Modric, futbolista croata del Real Madrid.

¿Quién murió el 9 de septiembre?

1901: Toulouse-Lautrec, pintor francés.

1976: Mao Tse-Tung, presidente de China.

1981: Jacques Lacan, psiquiatra francés.

2014: Emilio Botín, banquero español.

2020: Simeon Coxe, pionero de la música electrónica estadounidense.

2024: James Earl Jones, actor y militar estadounidense.

¿Qué se celebra el 9 de septiembre?

Hoy 9 de septiembre se celebra el Día mundial de la Agricultura, el Día Internacional para proteger la Educación de Ataques, y el Día mundial del vehículo eléctrico.

Horóscopo del 9 de septiembre

Los nacidos el 9 de septiembre pertenecen al signo del zodiaco Virgo.

Santoral del 9 de septiembre

Hoy, 9 de septiembre, se celebra Santa María de la Cabeza, Virgen de Aránzazu. Pedro Claver y Jacinto.