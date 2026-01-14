Educación firmará un contrato con los jóvenes gallegos para reducir el uso de móviles

La Xunta trata desde hace tiempo de moderar el uso de pantallas fuera de las aulas entre los jóvenes. Para ello, han creado el Plan Integral de Bienestar Digital con el objetivo de promover un uso responsable de la tecnología entre el alumnado.

La iniciativa cuenta con una inversión de más de 7 millones de euros e incluye más de medio centenar de medidas que se desarrollarán de forma progresiva hasta 2030, con la finalidad de convertir los centros educativos en espacios digitales seguros.

Entre las medidas más novedosas de este plan figura la posibilidad de que los estudiantes firmen, de manera voluntaria y con el consentimiento de sus familias, un denominado "Contrato de vida digital" con su centro educativo. Este acuerdo establecerá compromisos relacionados con el uso de dispositivos tecnológicos fuera del horario escolar, como límites de tiempo, horarios o normas de comportamiento y contará con el seguimiento de la comunidad educativa.

Orientaciones para los centros educativos

La Consellería de Educación facilitará a los centros un modelo de contrato con pautas para su aplicación. Además, el documento podrá incorporar retos educativos y actividades de desconexión digital con fines pedagógicos, adaptadas a la realidad de cada centro.

El plan también incluye actividades formativas dirigidas a padres y madres centradas en el fomento de los buenos hábitos tecnológicos. Todo esto ha sido posible con la ayuda de médicos, psicólogos y expertos en pedagogía, tecnología y docencia.

Cabe destacar que, de forma paralela, también se prohibirá en Galicia el uso individual de dispositivos electrónicos hasta quinto de primaria, además se está recuperando la presencia del libro en papel.

Asimismo, todas estas estrategias abordarán la prevención de riesgos mediante unidades didácticas sobre el ciberacoso, la exposición de contenidos inadecuados, fake news y la protección de datos personales.

Este documento tiene el objetivo de fomentar la responsabilidad y el compromiso del alumnado, además de promover el uso adecuado de la tecnología.

