Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Educación digital

Educación firmará un contrato con los jóvenes gallegos para reducir el uso de móviles

El gobierno de Galicia ha impulsado una medida del Nuevo Plan de Bienestar Digital para transformar los colegios en entornos seguros y saludables. Consiste en que los alumnos gallegos podrán firmar contratos voluntarios para reducir el uso de pantallas fuera de las aulas.

Imagen de archivo de dos j&oacute;venes mirando sus m&oacute;viles

Imagen de archivo de dos jóvenes mirando sus móvilesGetty

Publicidad

Marta Cidancha
Publicado:

La Xunta trata desde hace tiempo de moderar el uso de pantallas fuera de las aulas entre los jóvenes. Para ello, han creado el Plan Integral de Bienestar Digital con el objetivo de promover un uso responsable de la tecnología entre el alumnado.

La iniciativa cuenta con una inversión de más de 7 millones de euros e incluye más de medio centenar de medidas que se desarrollarán de forma progresiva hasta 2030, con la finalidad de convertir los centros educativos en espacios digitales seguros.

Entre las medidas más novedosas de este plan figura la posibilidad de que los estudiantes firmen, de manera voluntaria y con el consentimiento de sus familias, un denominado "Contrato de vida digital" con su centro educativo. Este acuerdo establecerá compromisos relacionados con el uso de dispositivos tecnológicos fuera del horario escolar, como límites de tiempo, horarios o normas de comportamiento y contará con el seguimiento de la comunidad educativa.

Orientaciones para los centros educativos

La Consellería de Educación facilitará a los centros un modelo de contrato con pautas para su aplicación. Además, el documento podrá incorporar retos educativos y actividades de desconexión digital con fines pedagógicos, adaptadas a la realidad de cada centro.

El plan también incluye actividades formativas dirigidas a padres y madres centradas en el fomento de los buenos hábitos tecnológicos. Todo esto ha sido posible con la ayuda de médicos, psicólogos y expertos en pedagogía, tecnología y docencia.

Cabe destacar que, de forma paralela, también se prohibirá en Galicia el uso individual de dispositivos electrónicos hasta quinto de primaria, además se está recuperando la presencia del libro en papel.

Asimismo, todas estas estrategias abordarán la prevención de riesgos mediante unidades didácticas sobre el ciberacoso, la exposición de contenidos inadecuados, fake news y la protección de datos personales.

Este documento tiene el objetivo de fomentar la responsabilidad y el compromiso del alumnado, además de promover el uso adecuado de la tecnología.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' enAtresplayer.

Noticias de hoy, miércoles 14 de enero de 2026

Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025

Publicidad

Sociedad

Una bengala provoca un incendio en un restaurante de Madrid

Un espectáculo con bengalas provoca un incendio en un restaurante de Madrid: "Nos evacuaron por la cocina"

Julio Iglesias

Un amigo de Julio Iglesias, tras las denuncias por agresión sexual: "Está triste y enfadado"

Imagen de archivo de dos jóvenes mirando sus móviles

Educación firmará un contrato con los jóvenes gallegos para reducir el uso de móviles

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional
Valencia

Investigan el suicidio de un niño de 9 años el día de Navidad en Sagunto

Hospital de Torrejón de Ardoz
Torrejón de Ardoz

La Justicia investigará si hubo prevaricación en el hospital de Torrejón tras los audios pidiendo alargar las listas de espera

Julio Iglesias, Plácido Domingo, Puff Daddy y Harvey Weinstein
Acusaciones a Julio Iglesias

Julio Iglesias, el último de una larga lista de hombres famosos acusados de agresión sexual

El factor común de estos casos es el abuso de poder del que se aprovechan para cometer actos inapropiados.

Julio Iglesias
Julio Iglesias

Julio Iglesias imponía pruebas para detectar enfermedades de transmisión sexual a sus empleadas: "El ginecólogo nos chequeó todo"

Este martes, salían a la luz las denuncias de dos mujeres que trabajaban con Julio Iglesias sobre supuestos abusos, agresiones sexuales y violencia física.

Noticias de hoy

Noticias de hoy, miércoles 14 de enero de 2026

Efemérides de hoy 14 de enero de 2026: La sonda Hyunges llega a Titán

Efemérides de hoy 14 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 14 de enero?

Imagen de la pintura

Misterio resuelto gracias a la IA: del retablo de la Iglesia de San Miguel en Villalpando a un museo en Massachusetts

Publicidad