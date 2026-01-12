Duro golpe al narcotráfico en Canarias: Incautan el mayor alijo de cocaína de Europa

En un barco viejo, medio destartalado, con bandera de Camerún y que supuestamente transportaba sal procedente de Turquía. Ahí escondían el mayor alijo de droga de la historia incautado en alta mar en Europa, un total de 9.994 kilos de cocaína distribuida en 294 fardos que se hallaron escondidos entre kilos y kilos de sal.

Tras una compleja operación policial que les ha llevado meses de investigación y en la que han colaborado autoridades de varios países, la Brigada Central de la Policía Judicial pudo localizar el buque mercante en aguas del Atlántico, a unas 300 millas al sur de la isla de El Hierro. Con la colaboración de la Armada, para garantizar la seguridad de los participantes, se llevó a cabo el asalto de la embarcación por parte del Grupo Especial de Operaciones. Una vez asegurado el buque, detuvieron a las 13 personas que se encontraban a bordo. Para garantizar el éxito de la operación de tráfico de drogas altamente peligrosa y violenta, los delincuentes iban armados y llevaban a bordo del buque a dos rehenes.

Fue necesaria la participación de Salvamento Marítimo ya que el buque se había quedado sin combustible y permaneció a la deriva durante casi 12 horas por lo que fue necesario remolcarlo hasta el Archipiélago canario. Este lunes por la mañana el buque Unite´s, que así se llama, ya se encontraba atracado en el muelle de Santa Cruz de Tenerife bajo estrictas medidas de seguridad y amplia vigilancia.

Según ha informado el Jefe de la Brigada Central de Estupefacientes, Alberto Morales, el buque partió de Turquía rumbo a Brasil donde cargó toda la droga sin ni siquiera llegar a tocar tierra, lo hizo gracias a lanchas rápidas. De la misma manera pretendían deshacerse de ella antes de cruzar el estrecho. "De hecho, tenían 37 fardos preparados para su descarga inmediata casi con seguridad en aguas canarias, el resto las podrían recoger también con lanchas rápidas en las costas de Andalucía".

La presencia y movimiento extraordinario de varias de estas lanchas fue lo que precipitó la operación de la Policía Nacional.

La operación “Marea Blanca” supone la mayor aprehensión de cocaína en alta mar realizada por la Policía Nacional en toda su historia. La investigación ha sido coordinada por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional y ha sido participada por agentes de la DEA de Estados Unidos, la NCA de Reino Unido, la Policía Federal de Brasil, el CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado ) y el MAOC (Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de Narcotráfico de Portugal)