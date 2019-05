El drama de Montse, la mujer a la que le okuparon la casa cuando estaba de vacaciones: "Están en mi casa viviendo gratis y riéndose de mí"

Montse Pérez Llamas es una mujer de 46 años de Barcelona que está viviendo un auténtico calvario desde que se fuera a Cádiz de vacaciones.

Cuando regresó a Barcelona se encontró con una situación totalmente inesperada: una familia de okupas con hijos menores se había instalado en su casa, lo que le ha llevado a tener que instalarse en la vivienda de su madre porque no tiene dónde ir.

"Mi situación es crítica. A día de hoy estoy en una situación muy precaria y me he tenido que ir a vivir a casa de mi madre, pero mi caso no es el único", lamenta Montse, que cuenta que es una persona que va a trabajar cada día, que paga sus impuestos y que no puede hacer nada por recuperar su casa.

"He contratado a dos grupos antisistema que no han conseguido nada porque hay dos niños y la ley protege a los menores", cuenta Montse, que explica que cuando estas empresas intentaron negociar con los okupas, estos le pidieron tiempo asegurando que ya tenían mirada otra casa para ookupar.

La afectada cuenta que su vida se ha convertido en un auténtico calvario y que cada día se levanta llorando: "Esta gente está en mi casa viviendo gratis y riéndose de mí", cuenta Montse, que lamenta que "cuando vas a un juzgado ellos tienen todos los derechos y nosotros no tenemos ninguno".

Montse explica que ha sido denunciada por amenazas a los okupas y que incluso le han multado por cortarles la luz y el agua. "Han conseguido cambiar la cerradura de mi casa sin escrituras, yo les quité el contador de luz y agua y han conseguido tener unos nuevos. Para mí esto es impotencia, tristeza y una pesadilla", lamenta.

La afectada cuenta que los okupas también han tenido algún encontronazo con su madre, a quien "la han insultado y amenazado" y denuncia que está totalmente desprotegida porque "en un juzgado ellos tienen todas las de ganar. Yo soy una desamparada de la ley y de la Justicia, pero la que paga esta casa cada día soy yo".