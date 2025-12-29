Dos turistas, a puñetazo limpio en un espacio natural de Tenerife: "Ni ellos mismos se soportan"

Todo comienza en un atasco, una carretera estrecha, pitazos y una retahíla de insultos. Cuando, de repente, dos individuos corpulentos se bajan de sus vehículos y la emprenden a puñetazos. Uno de ellos cae al suelo. La imagen se ha hecho viral en un vídeo que circula en redes sociales. La escena ha ocurrido en la carretera de acceso a Masca, un pueblo pintoresco en el municipio de Buenavista del Norte, en Tenerife. Los protagonistas de la pelea son dos turistas. Esta carretera es muy estrecha y da acceso a uno de los pueblos con más encanto de la isla. La imagen ha desatado la crítica entre los isleños por este tipo de turismo.

"Ni ellos mismos se soportan", dice un comentario. Entre crítica y humor, los comentarios hablan de "éste es el turismo de calidad que nos está quedando o permitimos". El vídeo se ha convertido en uno de los contenidos más comentados de las últimas horas en redes sociales y ha generado una oleada de reacciones críticas en Tenerife. Mientras los turistas se golpean e insultan, los vehículos permanecen detenidos y el colapso de tráfico continúa.

Control y límites en el acceso

El suceso ha ocurrido en uno de los enclaves más visitados de la Isla y habitualmente saturado de coches y visitantes.

De hecho, desde el pasado mes de mayo, la Dirección provincial de Tráfico ha establecido la restricción del acceso a la carretera TF-436 (Buenavista del Norte-Santiago del Teide), la que lleva al caserío de Masca, a los vehículos de transporte de pasajeros, cuya longitud sea superior a diez metros. Es una de las medidas anunciadas para minimizar el impacto de tráfico en esta zona.

Además, la pasada Semana Santa el cabildo de Tenerife, en colaboración con los ayuntamientos de Buenavista y Santiago del Teide, pusieron en marcha un servicio de guaguas lanzaderas con carácter obligatorio para todos los que quisieran acceder al barranco de Masca, como medida para intentar reducir el número de vehículos particulares en la zona y mejorar así la movilidad en el entorno.

Masca y su barranco

Ubicado en el noroeste de Tenerife, se encuentra el pintoresco pueblo de Masca. Este encantador rincón es conocido por su impresionante belleza natural, su historia y, sobre todo, por el imponente barranco que lo rodea. Masca es un caserío marcado por la historia de unos vecinos que, en un pequeño reducto en medio de grandes acantilados de difícil acceso, tanto por tierra, como por mar, decidieron construir su hogar hasta el día de hoy.

Muchos excursionista visitan este caserío y recorren el profundo barranco que parte del pueblo y termina en el mar, a través de grandes acantilados y desfiladeros. Para terminar en el embarcadero de una playa virgen, de arena negra, donde casi no hay marcha atrás. Para volver a tierra tienes que tomar un pequeño marco que te lleva a otro punto, al muelle de Los Gigantes.

El impresionante paisaje ha despertado el interés, cada vez más, de numerosos turistas. Por eso la imagen de colapso en el acceso al caserío. De ahí que los vecinos de la zona hayan pedido más control en el acceso, para evitar escenas como las que refleja este vídeo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.