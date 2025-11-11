Dos policías reciben una paliza en Alcalá de Henares: "Ahora no estáis fuera de servicio, ratas"

Dos agentes de la Policía Nacional han resultado heridos tras recibir el pasado sábado 8 de noviembre una paliza en Alcalá de Henares por un grupo de personas, según ha denunciado la Unión Federal de Policía (UFP) en un comunicado.

Fuentes policiales han asegurado a Europa Press que uno de los agresores ha sido detenido por causar lesiones a los policías integrantes del sindicato UFP y que además se encontraban fuera de servicio en el momento de los ataques. Los agentes salían de un restaurante en la calle Mayor de Alcalá y fueron reconocidos por un grupo de personas presuntamente vinculadas a la barriada "El Lianchi", según informan desde 20 minutos.

Los agresores habrían atacado a los policías "por la espalda" y "sin mediar palabra" al grito de: "Ahora no estáis de servicio, putas ratas", según indica el comunicado del sindicato policial. Los agentes podrían haber sido atacados por un total de seis personas.

Tras la paliza, uno de los policías ha perdido tres dientes y no tiene capacidad de visión en un ojo, además de sufrir una posible rotura de mandíbula. Además, su compañero tiene rota la clavícula. Ambos permanecen ingresados en el hospital, según el mencionado diario.

Advertencia del sindicato UFP

El sindicato UFP ha advertido sobre la seguridad de sus agentes: "desde este sindicato lo venimos repitiendo: los policías somos un blanco fácil, la nueva delincuencia opera con total impunidad . Necesitamos más medios, reconocernos como profesión de riesgo y un cambio legislativo/judicial", ha reclamado el sindicato, que a su vez recuerda que ese mismo día otro agente de la Policía Nacional fue tiroteado en una operación antidroga en la localidad de Sevilla de Isla Cristina.

Tras la agresión, el Grupo I de Alcalá de Delitos investiga los hechos.

Un policía en estado crítico en una operación antidroga

Emergencias 112 Andalucía informó de que a las 7:25 horas del sábado se recibió un aviso de que un policía nacional había sido herido de gravedad por un disparo en una operación antidroga en Isla Cristina, Sevilla.

A la zona fue derivado un equipo del 061, que evacuó al agente al hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde fue operado de urgencia. Se encuentra "grave, pero estable", tras ser operado en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla y en la UCI. La bala que se usó es de 7,26mm compatible con arma de guerra como un AK-47.