Dos hombres agreden sexualmente a una menor que vivía en un centro tutelado en Mallorca

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma va a juzgar el próximo martes a dos hombres acusados de agredir a una menor de edad que estaba tutelada por la administración en Mallorca.

La Fiscalía ha pedido para cada uno de ellos penas de 12 años de prisión como supuestos autores de sendos delitos de agresión sexual a una persona menor de 16 años.

Tal y como sostiene el fiscal, los hechos sucedieron entre 2019 y 2020 cuando la chica tenía 14 y 15 años de edad. Supuestamente, durante esos años, la menor se fugaba de los centros en los que estaba de acogida. Precisamente, fue durante esas fugas donde conoció a varios hombres.

La primera agresión tuvo lugar cuando la menor, en fecha no determinada, se quedó a dormir en casa de uno de los procesados durante varios días. Cuando se despertó uno de esos días, el acusado estaba tumbado junto a ella y le propuso mantener relacionessexuales. Ella se negó, pero él la sometió a tocamientos y la intentó violar.

En otra ocasión, la víctima se encontraba junto a este mismo hombre en un bar. En un momento dado, el hombre apagó las cámaras de seguridad y la forzó a entrar en un trastero en el que había dispuesto una cama. Otra vez intentó violarla, aunque no lo consiguió porque una persona entró al establecimiento preguntando por él.

Dio a la menor pastillas de éxtasis

El otro encausado conoció a la niña en un bar de Son Gotleu y estuvo varias veces de fiesta con ella. En una ocasión, le dio pastillas de éxtasis y posteriormente, la llevó a su domicilio situado en s'Arenal.

Al saber que la menor se había fugado, el hombre la dejó quedarse a dormir en su casa durante varios días. Una noche de esos días, la metió por la fuerza en el baño y la violó aprovechando que se encontraba bajo los efectos de las drogas.

12 años de prisión para los dos acusados

Por todo ello, el representante del Ministerio Público pide una condena de 12 años de prisión para los dos acusados y una indemnización de 30.000 euros para la perjudicada.

Asimismo, ha solicitado que se les imponga sendas órdenes de alejamiento respecto de la víctima, hoy ya mayor de edad, durante 12 años.

Prisión sin fianza para el detenido por agredir sexualmente a una menor tutelada en Olot

El juez ha dictado prisión provisional comunicada y sin fianza para el joven de 23 años detenido por una presunta agresión sexual a una menor de 17 años durante las fiestas del Tura de Olot. Tal y como ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la causa continúa abierta por un delito contra la libertad sexual.

Por ahora, este es el único detenido por este caso. La víctima, una joven que reside en un centro tutelado por la Generalitat, denunció que en la agresión habían participado dos personas.

Por el momento, la investigación policial continúa abierta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com