SECUESTRO

Dos detenidos por maltratar y secuestrar durante tres días a un joven en Sevilla

Los presuntos secuestradores sorprendieron a la víctima mientras aparcaba su coche, y lo tuvieron 3 días en una nave sin comer.

Imagen de la Polic&iacute;a Nacional.

Imagen de la Policía Nacional. Europa Press

Marta Alarcón
Publicado:

Este viernes la Policía Nacional ha informado que han detenido a dos personas por el secuestro de un joven durante tres días en una nave industrial de Sevilla, y posteriormente han ingresado en prisión. Según han confirmado los agentes en un comunicado, los presuntos autores de los hechos habían exigido dinero a la familia del joven secuestrado, a cambio de su liberación.

El orden cronológico de los hechos

Los hechos, enmarcados en la denominada operación 'Wool', se produjeron cuando la víctima se encontraba aparcando su vehículo cerca de su casa, y en ese momento dos hombres le sorprendía y le amenazaban para ir con ellos a la fuerza en su coche. Durante ese trayecto, los secuestradores le colocaron un pasamontañas en la cabeza para que no viera hacia dónde le llevaban. El destino final fue una nave industrial en Sevilla, donde el joven estuvo retenido en una de las habitaciones durante tres días.

El joven recibió maltratos y vejaciones

En este tiempo, los captores no alimentaron al joven, lo que sí que recibió fueron maltratos y vejaciones durante el cautiverio, según ha informado la Policía Nacional. Los presuntos autores de la víctima estuvieron pidiendo dinero a la familia de la víctima, a cambio de su liberación, y pasado este tiempo, decidieron liberar al joven en unos terrenos próximos a la capital hispalense, donde la víctima pudo pedir ayuda.

El lugar donde fueron detenidos los presuntos autores

Cuando los agentes de la Policía Nacional se enteraron de lo sucedido, iniciaron una investigación que permitió la identificación plena de los responsables, y su posterior detención. Uno de los implicados fue localizado y detenido en el municipio sevillano de Bormujos, y el otro presunto autor de los hechos había ingresado en prisión días después del secuestro por otros delitos, por lo que los agentes le informaron de su imputación en estos hechos en la propia cárcel.

