Dos amigas de Rodrigo Lanza le contradicen ante el juez y afirman que no vieron la presunta navaja de la que él dijo que se defendía

HAN DECLARADO DURANTE TRES HORAS

Dos testigos, dos amigas de Rodrigo Lanza, el joven encarcelado por asesinar a un hombre que llevaba unos tirantes con la bandera de España han dado una versión distinta a la que ofreció el acusado. Aseguran que no vieron la navaja de la que Lanza dijo se defendió. Reconocen no ver claramente el momento de la agresión y recuerdan que Lanza les comentó haber hablado con la víctima, al que le dijo que no le gustaban los nazis.