Disfrazaba de enfermeras a las nietas de su pareja y les daba zumos "que sabían fatal" para abusar de ellas: así actuaba el violador de Serranillos

La Audiencia Provincial de Madrid ha dado comienzo al juicio contra un vecino del municipio madrileño de Serranillos del Valle por presuntos abusos sexuales a las nietas de su pareja. Supuestamente, este hombre daba zumos con droga y disfrazaba de conejo o de enfermeras a las nietas de su pareja.

Estos hechos los cometió de forma continuada con un amigo desde finales de 2020 hasta agosto de 2022, tal y como consta en el escrito de acusación del fiscal. En ese momento, las niñas tenían entonces 6, 8 y 10 años.

El juicio, que ha comenzado hoy, se va a prolongar hasta el próximo jueves y durante el día de mañana, está previsto que declare la madre de las tres víctimas. Asimismo, los procesados declararán al final de la vista oral a petición de sus abogados.

Antonio A.V. y Fernando O.V. se han sentado en el banquillo por tres delitos continuados de agresión sexual, tres de coacciones, tres de amenazas, tres de exhibicionismo y un delito de abuso sexual sobre menores de 16 años.

Tal y como ha adelantado el periódico 'OkDiario', el fiscal ha solicitado un total de 70 años de cárcel para Antonio A.V., aunque la acusación particular ha elevado la solicitud de pena a 72 años de cárcel. Para el segundo acusado, el fiscal ha solicitado 13 años de prisión y las familias han pedido hasta 19 años.

Violaciones diarias y la obligación de tomar zumos "que sabían fatal"

Durante la celebración del juicio, se han mostrado las grabaciones de la prueba preconstituida realizada en los juzgados a las niñas. En esas grabaciones puede escucharse el relato de las menores que cuentan que las violaciones se producían a diario y que la pareja de su abuela les obligaba a tomar zumos rosas que "sabían fatal".

Las niñas narran que, en ocasiones, las disfrazaban de conejo o de enfermeras y que las suministraba pastillas blancas que provocaban que las menores no recordasen nada.

Precisamente, en esta ocasión se ha optado por la prueba preconstituida para evitar que las menores tengan que revivir los hechos, lo cual podría perjudicar a la víctima o comprometer la pureza del testimonio. No obstante, esta prueba cuenta con todas las garantías procesales y tiene plena validez en el juicio.

En el juicio, la psicóloga de la Guardia Civil ha dado credibilidad al relato de la mayor de las tres hermanas y ha indicado que el acusado la amenazaba con hacer cosas a sus hermanas pequeñas.

El procesado cometió actos sexuales sobre las menores en su casa y en un parque

Según el fiscal, el procesado Antonio A.V. realizó actos de carácter sexual sobre tres menores, nietas de su entonces pareja, comprendidos entre finales de 2020 y agosto de 2022.

Tal y como detalla el fiscal, el procesado habría cometido distintos actos de contenido sexual que consistirían en besos, tocamientos de los senos y partes íntimas de las niñas, introducción de sus dedos en la vagina, así como masturbación delante de las mismas.

Todos estos hechos se cometieron en la piscina de su domicilio en Serranillos del Valle y en el interior de la vivienda. De igual manera, los tocamientos tuvieron lugar en un parque. Según el fiscal, las daba fluidos como zumos que contenían drogas con la finalidad de abolir cualquier acto de voluntad.

