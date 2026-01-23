Detienen a tres jóvenes de 25 años por obligar a una chica de 18 años a desnudarse y difunden su imagen

La Policía Nacional ha detenido a tres jóvenes de 25 años —dos mujeres y un hombre— por obligar a una chica de 18, conocida de ellos, a desnudarse mientras la grababan con un teléfono móvil y difundir su imagen en internet. El arresto se ha producido en el distrito madrileño de Villa de Vallecas.

A los detenidos se les acusa de delitos de detención ilegal, lesiones, trato degradante y descubrimiento y revelación de secretos, según la Policía Nacional y recoge EFE.

Cronología de los hechos

Todo ocurrió el pasado día 8 en el distrito de Villa de Vallecas, cuando los detenidos retuvieron a la joven contra su voluntad a la joven, que agredieron y coaccionaron para desnudarse. Posteriormente, los arrestados grabaron la acción con un móvil y la enviaron por plataformas de mensajería instantánea.

El pasado día 14 los agentes detuvieron al hombre y a las otras dos jóvenes el miércoles. Todos han sido puestos a disposición judicial mientras se trata de averiguar el móvil que les llevó a cometer dicha acción.

¿Cuál es la pena por difundir imágenes sin consentimiento?

La ley es clara en cuanto a este tipo de delitos. Con el artículo 18.1 de la Constitución, "se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen".

Esta norma también está garantizada por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, que expresa que es intromisión ilegítima "la captación, reproducción o publicación por fotografía, filme, o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos" salvo que se trate de un cargo público o "la información gráfica sobre un suceso o acaecimiento público cuando la imagen de una persona determinada aparezca como meramente accesoria".

Por su parte, el artículo 197 del Código Penal en caso de descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro sin su consentimiento, "será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses". Además, la pena de prisión asciende "de dos a cinco años si se difunden, revelan o ceden a terceros".

Detienen a dos personas por grabar y difundir imágenes de contenido sexual

Tal y como informó el Ministerio del Interior el pasado mes de agosto, la Guardia Civil detuvo a dos personas en La Rioja y Soriaen el marco de la operación 'Vinteox', por la obtención, clasificación, modificación y difusión de contenido sexual no consentido de 27 víctimas.

Los agentes localizaron 33 vídeos de origen extranjero, con indicios de haber sido obtenidos en países de Asia, Latinoamérica o Rusia. Estas escenas mostraban abusos sexuales y violaciones, algunas de ellas cometidas contra mujeres menores de edad.

