Detenidos una falsa doctora y su hijo por recetar sin licencia y prescribir terapias inventadas en Burgos

Es la segunda vez que son detenidos por presuntamente estafar a multitud de víctimas con problemas físicos y psicológicos. Habrían obtenido 280.000 euros por transferencias en los últimos siete años.

La Guardia civil ha vuelto a detener a una falsa médica y a su hijo. Están acusados presuntamente de recetar medicamentos sin licencia y prescribir terapias inventadas. El Instituto Armado ha conseguido identificar al menos a 10 víctimas, pero podrían ser muchas más. La estafa, según los investigadores, era su modo de vida y su “principal sustento económico”. Habrían recibido 285.000 euros por transferencias en los últimos siete años.

La operación, de nombre “Adabur”, ha sido llevada a cabo por el área de investigación del puesto principal Alfoz de Burgos y las diligencias ya han sido entregadas al Juzgado de Instrucción número tres de Burgos.

Víctimas vulnerables

La mujer no contaba con titulación oficial en medicina y, según la investigación, aportaba un número de colegiado de la asociación médica estadounidense como especialista en neurología, neurocirugía, neurofisiología clínica y diagnóstica, “pero sin poderlo acreditar documentalmente”. Aprovechaba el momento de vulnerabilidad mental o física de los pacientes "para aconsejarles clínicamente terapias medicinales y manuales”. Ella era, según los investigadores, la que establecía la primera comunicación con las víctimas. Su expareja, también detenido, y su hijo "colaboraban con la preparación de las dosis y su envío".

Segunda fase de la operación

En estas últimas investigaciones hay seis nuevas víctimas por los tratamientos médicos prescritos por la falsa doctora especialista. Las personas afectadas son de Asturias, Burgos, Gipuzkoa y Valencia.

Tras analizar el contenido de los teléfonos móviles intervenidos, se ha podido revelar que la fuente de ingresos de los detenidos era la estafa en general, aplicada en el campo de la medicina, la venta de perros y la veterinaria. "Esta última tras comprobar que suplantaba a un profesional colegiado y el descubrimiento de recetas modificadas".

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevos casos. Las tres personas han sido detenidas por delitos de estafa, intrusismo profesional, contra la salud pública, falsedad documental y usurpación de estado civil.

