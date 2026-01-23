Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Detenidos dos "camellos" por obligar a un cliente a traficar con droga para saldar una deuda

Con el paso del tiempo, el denunciante contrajo una importante deuda económica con los traficantes, que produjo el inicio de un grave episodio de intimidaciones.

La Policía Nacional ha detenido en el municipio de Telde, en la isla de Gran Canaria, a dos hombres como presuntos responsables de varios delitos relacionados con el tráfico de drogas, amenazas graves, coacciones, resistencia y desobediencia a la autoridad. La actuación policial se inició tras la denuncia presentada por el propio afectado, un vecino de la localidad que, según consta en el atestado policial, era cliente habitual de los ahora detenidos, quienes presuntamente se dedicaban a la venta de sustancias estupefacientes y le suministraban droga de forma continuada.

Con el paso del tiempo, el denunciante contrajo una importante deuda económica con los traficantes, que produjo el inicio de un grave episodio de intimidaciones. A partir de ese momento, los acusados comenzaron a ejercer una presión constante sobre la víctima, recurriendo a coacciones y amenazas de muerte con el objetivo de obligarle a saldar la deuda pendiente trabajando para ellos. La víctima fue obligada por los traficantes a realizar diferentes encargos relacionados con el transporte de droga entre islas del archipiélago canario. Entre estas actividades, se encontraba el traslado de sustancias estupefacientes ocultas, actuando bajo la presión constante de represalias en caso de negarse a colaborar. En una de estas ocasiones, el denunciante fue forzado a viajar hasta la isla de Lanzarote portando droga, haciendo la labor de una especie de "mula", lo que incrementó su temor.

Sin embargo, el pasado 18 de enero de 2026, la víctima se negó a realizar un nuevo traslado de droga. Esta negativa provocó una reacción aún más violenta por parte de los traficantes, quienes intensificaron el tono y la gravedad de las amenazas. Las intimidaciones llegaron a tal extremo que el afectado temió seriamente tanto por su integridad física como por la de su entorno familiar más cercano, lo que finalmente le llevó a denunciar los hechos ante las autoridades.

Ante la extrema gravedad de los hechos denunciados, los agentes de la Policía Nacional establecieron un amplio dispositivo de vigilancia con el objetivo de localizar y detener a los presuntos autores. Fruto de este operativo, lograron interceptar a uno de los implicados justo en el momento en el que acudía a recoger a la víctima para obligarla a realizar uno de los encargos. En ese mismo instante, los agentes procedieron a su detención.

Tras esta primera intervención policial, fue localizado y detenido el segundo de los investigados, garantizando de este modo la seguridad y la integridad del denunciante y poniendo fin a la situación de amenazas y coacciones sufrida.

Una vez finalizadas las diligencias policiales correspondientes, ambos detenidos fueron puestos a disposición judicial para responder por los delitos que se les imputan.

