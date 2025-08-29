Detenido en Platja d’Aro un hombre por lanzar una mesa contra un niño de 5 años

La Policía Local de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró (Girona) detuvo a un hombre de 30 años como presunto autor de una agresión a un menor de 5 años. Según informó el cuerpo en un comunicado, los hechos ocurrieron a las 15:25 del 23 de agosto en la calle Estrasburg de Platja d’Aro, tras una pelea entre dos adultos.

De acuerdo con los testigos, el padre del niño, que paseaba con él, se acercó a un conocido para reclamarle un dinero pendiente. La discusión subió de tono y, en ese contexto, el sospechoso arrancó una mesa de plástico de la terraza de un bar cercano y la lanzó contra el menor.

El menor, herido; el padre, amenazado con una jarra rota

Cuando las patrullas llegaron, encontraron a un hombre muy alterado con el niño en brazos. El pequeño presentaba un fuerte golpe y un hematoma en el ojo, y el padre señaló in situ al agresor. Los testigos añadieron que, tras arrojar la mesa, el sospechoso amenazó al progenitor con una jarra de cristal rota, lo que elevó el nivel de riesgo hasta la llegada de los agentes.

Los policías procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito de lesiones al menor y de amenazas al padre. El arrestado acumula cinco antecedentes por delitos contra el patrimonio, según la misma fuente.

La actuación policial se inició tras la llamada de alerta que notificó la pelea y permitió una rápida intervención en el punto indicado. El caso continúa bajo investigación para completar diligencias y remitirlas a la autoridad judicial.

