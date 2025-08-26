Detenido en Lleida un hombre por fabricar explosivos caseros y colocarlos en oficinas públicas

Los Mossos d'Esquadra han detenido en la localidad de la Seu d'Urgell, en Lleida, a un hombre de 53 años acusado de fabricar y colocar artefactos explosivos de forma casera en unas oficinas públicas de esta localidad. También se le acusa de causar, supuestamente, desórdenes públicos. La detención tuvo lugar el miércoles pasado y se ha llevado a cabo tras una investigación iniciada a principios de verano.

Según han informado fuentes policiales, los hechos se remontan al 30 de junio y al 10 de julio de este mismo año, fechas en las que se localizaron dos artefactos explosivos en el exterior de las oficinas de un organismo público en la Seu d’Urgell. Ninguno de ellos llegó a detonar, pero fue necesaria la intervención de los TEDAX (técnicos especialistas en desactivación de explosivos), que activaron los correspondientes protocolos de seguridad y procedieron a su neutralización.

La investigación, a cargo del Área de Información Territorial del Alt Pirineu y Aran, permitió identificar al sospechoso y vincularlo directamente con ambos hechos. Las autoridades señalan que el detenido es reincidente en este tipo de delitos y que ha ido perfeccionando su técnica de fabricación con el tiempo.

Un día más tarde, el 21 de agosto, se realizó un registro en su domicilio en la Seu d'Urgell con autorización judicial. Allí se intervinieron varios artefactos explosivos caseros ya ensamblados, así como materiales y herramientas destinados a su fabricación. Los investigadores hallaron además indicios que evidencian una evolución técnica en la elaboración de los explosivos.

El hombre, que ya contaba con antecedentes por hechos similares, fue puesto a disposición judicial el pasado 22 de agosto ante el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de la localidad. Según fuentes judiciales, el detenido acabó ingresando en un centro psiquiátrico.

La policía continúa con las diligencias para determinar si esta persona actuó en solitario o si podría estar relacionado con otros incidentes de naturaleza similar.

