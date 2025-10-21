Detenido un hombre por matar a puñaladas a una joven de 21 años en Villaverde, Madrid

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por un presunto delito de asesinato, acusado de apuñalar a una joven de 21 años en una vivienda del barrio madrileño de Villaverde, en la calle de Los Astilleros, número 3. La Jefatura Superior de Policía y Emergencia de la Comunidad de Madrid informaban de que los hechos tenían lugar este lunes a las 15h de la tarde.

Aviso de emergencia

Todo comenzaba cuando las autoridades recibían un aviso de emergencia, una joven había sido apuñalada en un altercado en la zona de Villaverde, Madrid. Ante este aviso varias unidades se desplazaron hasta el lugar, donde lamentablemente solo encontraron a la víctima, que ya había fallecido por las heridas de arma blanca. El agresor había huido de la escena del crimen dejando una terrible noticia para la familia de la joven.

Los investigadores continuaron con el caso y esta madrugada han localizado al autor del suceso. El hombre se encontraba en un piso de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, donde se ha procedido su detención.

Posible caso de violencia machista

Este terrible suceso deja una gran tristeza en toda la vecindad de Villaverde y las autoridades no descartan que se trate de un caso de violencia machista.

Un cruda situación que si finalmente se confirma, convertiría a esta joven en la víctima número 26 de la violencia de género en 2025, siendo actualmente 1.319 mujeres desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos según Moncloa.

