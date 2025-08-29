Un hombre de 45 años apuñala a su compañero de piso tras una discusión en Granada

Una discusión entre dos personas ha terminado con uno de ellos recibiendo una puñalada. Ha sucedido en la ciudad de Granada cuando se encontraron en la calle y posteriormente se reencontraron en la vivienda donde residían ambos. La Policía Nacional ha detenido al presunto agresor.

Se trata de un hombre de 45 años, de origen marroquí, que compartía piso con un senegalés de 51 años. Al parecer, entorno a la una de la madrugada ambos, sin preverlo, se encontraron en la capital granaína y empezaron a discutir. Varias horas después volvieron a verse las caras en el domicilio compartido.

Allí retomaron la disputa, y el agresor, el hombre de 45 años, sacó una navaja del bolsillo del pantalón clavándoselo "en el pecho a la víctima", según las investigaciones policiales. La Sala del 091 recibió el aviso de una joven que había encontrado a un hombre con el pecho cubierto de sangre en una plaza de la ciudad.

Hasta allí se personó la policía donde el senegalés se quejaba de un fuerte dolor en el pecho. Sin embargo, a pocos metros se encontraba el presunto agresor, donde los agentes le identificaron y comenzaron a recabar información. Aunque no encontraron el arma.

La victima, con una puñalada en el pecho, fue trasladada al hospital donde recibió cinco putos. La Policía Nacional procedió a su detención por la presunta comisión de un delito de lesiones. Además de este delito, cuenta con una decena de antecedentes. En estos momentos se encuentra detenido por una requisitoria por el Juzgado de Instrucción número 9 de Granada por un robo con fuerza.

Lo mata a golpes

A finales del mes de mayo, se produjo una reyerta en una vivienda que compartían un hombre de 50 años y otro de 56. Sobre las seis de la tarde una discusión verbal entre ambos aumentó hasta el punto de llegar a las manos.

La pelea terminó con la muerte del más longevo. Aún se desconoce si se utilizó un objeto contundente o arma. La policía arrestó al hombre de 50 años que resultó herido leve y fue enviado al hospital para recuperarse. Sin embargo la víctima, a pesar de que los sanitarios del Summa112 intentaron salvarle la vida, falleció a causa de un politraumatismos severos.

