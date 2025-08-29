Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Detenido en Francia y devuelto a España uno de los implicados en la agresión de Torre Pacheco

Uno de los jóvenes implicados en la agresión al vecino de 68 años en Torre Pacheco (Murcia) ha sido detenido en Francia y devuelto a España, donde volvió a ser arrestado al constatarse que tenía prohibido salir del país.

Varios agentes de la Guardia Civil en Torre Pacheco

Varios agentes de la Guardia Civil en Torre PachecoEuropa Press

Paula Hidalgo
Publicado:

La Policía francesa ha detenido a uno de los jóvenes implicados en la agresión a Domingo Tomás, un vecino de 68 años de Torre Pacheco (Murcia), y lo ha devuelto a España a través de la frontera de Irún, donde volvió a ser arrestado por la Policía Nacional. El joven tenía prohibido abandonar el país por orden judicial. Según fuentes cercanas al caso, se trata de uno de los dos acompañantes del presunto autor material de la agresión, un suceso que provocó graves disturbios en la localidad murciana y ataques contra la población magrebí durante varios días.

El detenido, de nacionalidad marroquí, ya había sido arrestado por la Guardia Civil pocos días después de la agresión y estaba acusado de un delito de omisión del deber de socorro. El Juzgado de San Javier dictó el 15 de julio medidas cautelares contra él, entre ellas la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España. A pesar de ello, cruzó la frontera en los últimos días, pero fue interceptado por la policía francesa al carecer de documentación y entregado nuevamente a España este miércoles.

Juicio rápido en Irún

Agentes de la Policía Nacional en el puesto fronterizo de Biriatou se hicieron cargo del joven y confirmaron que la orden judicial seguía vigente, por lo que procedieron a su arresto. Este viernes ha comparecido ante el Juzgado de Primera Instancia de Irún (Gipuzkoa), donde se ha celebrado un juicio rápido. El implicado se ha conformado con una condena de ocho meses de multa, con una cuota diaria de tres euros. La sentencia establece que era consciente de la prohibición de abandonar el territorio nacional y, aun así, cruzó la frontera hacia Francia.

Otros detenidos vinculados al caso

El presunto autor material de la agresión también fue localizado en Gipuzkoa, en el municipio de Errenteria, cuando intentaba coger un tren hacia Irún con la intención de huir a Francia.

