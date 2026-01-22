El desprendimiento de rocas de una carretera de Telde impide que un alumno vaya al instituto desde hace dos semanas

Las fuertes lluvias de las últimas semanas han producido numerosos desprendimientos en carreteras secundarias de la isla de Gran Canaria, provocando el cierre temporal de algunas de ellas por seguridad. Es el caso de la vía que da acceso al barrio de Cazadores en el municipio de Telde, donde un gran desprendimiento de rocas ha provocado el corte de la carretera durante varios días, y con ello ha impedido el paso del transporte escolar.

Según informa el diario La Provincia, Joel, es un vecino del barrio, que estudia en un instituto de Telde, y que lleva ya dos semanas sin poder asistir a clase puesto que es usuario del transporte escolar y no tiene otro medio de llegar al instituto. El desprendimiento de rocas ha impedido que el autobús que lo lleva hasta el instituto acceda al punto más cercano a su casa para recogerlo como hace habitualmente por la mañana y dejarlo de nuevo en casa al finalizar la jornada lectiva.

La madre de Joel no tiene coche propio y la casa familiar se encuentra a varios kilómetros de distancia del centro educativo y le resulta imposible ir andando por lo que al joven se le ha complicado acudir a las clases en los últimos 15 días. La familia del menor asegura que se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento del municipio de Telde y que incluso agentes de la Policía Local fueron a inspeccionar la zona para comprobar la situación de la carretera, pero tras ello, la madre de Joel no ha vuelto a ver a nadie realizando labores de limpieza o de acondicionamiento en el lugar.

La mujer asegura que el instituto también se habría puesto en contacto con el Ayuntamiento para solicitar la limpieza de la carretera pero le comunicaron que eso le corresponde al Cabildo de Gran Canaria. La madre de Joel asegura que entonces también se puso en contacto con el Cabildo para comunicar el problema y que los técnicos se desplazaron a la zona y retiraron una de las rocas de mayor tamaño, pero que el resto de la carretera continúa igual y sigue habiendo riesgo de derrumbe.

Los vecinos de la zona están desesperados y ante la falta de ayuda y soluciones, decidieron ponerse manos a la obra a limpiar la carretera con una excavadora, propiedad de uno de ellos, que se ofreció de forma voluntaria a despejar la vía del desprendimiento. Con la excavadora lograron retirar y desplazar las rocas del centro de la carretera y limpiar parcialmente el tramo afectado, pero la zona dura muy poco tiempo limpia puesto que cada vez que vuelve a llover la situación se repite, y últimamente lo hace prácticamente a diario.

Según la familia del menor afectado, el chófer del autobús escolar le dijo que no circula por ese tramo de la carretera por el riesgo de derrumbe y que dado el tamaño del vehículo, resulta imposible conducir con seguridad por la vía afectada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.