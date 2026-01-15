Descubre al ladrón que le ha robado en su casa porque se lo encuentra en la calle con su ropa puesta

Así de llamativa sería su ropa o mucho la echaba de menos para que un hombre - al que le habían entrado a robar en su domicilio hacía unos días- se cruzara por la calle con un individuo y pensara que la ropa que vestía era la suya. Puede parecer un tanto surrealista, pero nada más lejos de la realidad.

Los hechos sucedieron en Roda de Ter, en la provincia de Barcelona, el pasado 16 de diciembre. Un hombre denuncia que se ha producido un robo con fuerza en su casa. Según fuentes policiales el ladrón forzó la puerta para acceder a la vivienda y una vez en el interior sustrajo piezas de ropa, gafas de sol, zapatos y otros objetos.

El 12 de enero la víctima iba tranquilamente por la calle cuando se cruzó con un joven que llevaba algunas prendas que "parecían" las suyas; concretamente una chaqueta y un chaleco.

Según ha podido saber Antena 3 Noticias, la víctima, sin dar crédito, relató sus sospechas a sus allegados. Al día siguiente, concretamente el día 13 de enero, uno de los familiares se encontró, de casualidad, a el mismo individuo y se percató de lo mismo: llevaba la ropa al parecer "robada". Por lo que la víctima avisa a los Mossos d'Esquadra.

Una patrulla se presenta de inmediato y después de varias comprobaciones constatan que la ropa que lleva el chico pertenece a la víctima y que se trata del autor del robo. Los investigadores realizaron una entrada en el domicilio del detenido y localizaron algunos objetos sustraídos el pasado 16 de diciembre.

El hombre, de 28 años, quedó detenido por un delito de robo con fuerza. Ahora, la investigación continúa abierta y no descartan que el autor pueda estar relacionado en otros hechos delictivos. El detenido ya ha pasado a disposición judicial en el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Vic.

