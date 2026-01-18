Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Localizan a la mujer de 49 años que había desparecido en Cangas del Narcea

El hallazgo ha tenido lugar en torno a las 12:45 horas gracias a un equipo de la Unidad Canina de Rescate.

Paula Hidalgo
La mujer de 49 años que había sido dada por desaparecida desde la tarde del sábado en la localidad de Villacibrán, en el concejo asturiano de Cangas del Narcea, ha sido encontrada este domingo en buen estado aparente, según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

El hallazgo ha tenido lugar en torno a las 12:45 horas gracias a un equipo de la Unidad Canina de Rescate, que ha encontrado a la mujer en una zona de vegetación próxima a la carretera donde se encontraba su vehículo estacionado. Tras el encuentro, ha sido acompañada por los efectivos de emergencia hasta el punto en el que permanecía desplegado el Grupo de Rescate, con un helicóptero medicalizado preparado ante la posibilidad de un traslado sanitario.

La alerta se activó el sábado a las 19:35 horas, cuando la Guardia Civil solicitó apoyo al Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias, después de que familiares y vecinos intentaran sin éxito localizarla desde el mediodía. Durante la noche se desplegó un amplio dispositivo de búsqueda en el que participaron agentes de la Guardia Civil, efectivos del SEPA y alrededor de una veintena de vecinos, que trabajaron hasta la madrugada.

El operativo se ha retomado a primera hora de este domingo con la incorporación de nuevos medios y la colaboración de familiares y residentes de la zona, culminando con la localización de la mujer horas después.

