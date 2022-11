Parte de un piso ubicado en la calle Barcas de Valencia se ha derrumbado en la mañana de este viernes, en principio, sin provocar daños personales, según han informado fuentes municipales y de la Policía Nacional.

Los hechos se han producido a primera hora y, según las primeras investigaciones, el derrumbe interior se ha debido a unas obras de reforma que se están realizando en una planta baja de la cercana calle Trànsits, en concreto en el número 5, ha detallado la edil de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Valencia, Anaïs Menguzzato, que se encuentra en la zona para seguir las labores de policía y bomberos.

En el transcurso de la obra, ha continuado la concejala, se habría "tocado un pilar que no correspondía y ha caído una viga", lo que ha hecho a su vez que cayera parte del techo de la tercera planta del edificio Barcas número 7 sobre la segunda planta.

Ha agregado que "al 99 por ciento" se puede asegurar que no hay ni atrapados ni heridos. No obstante, la Unidad Canina de los Bomberos ha acudido a inspeccionar el interior para constatarlo, puesto que queda una zona a la que los bomberos no pueden entrar. Asimismo, están actuando efectivos del Parque Sur.

Debido al derrumbe, se han desalojado los inmuebles tanto en el edificio de Tránsits 5 -donde se estaba realizando la reforma, sobre la que habrá que aclarar si disponía o no de licencia- como el de Barcas 7. Hasta el lugar del suceso también se ha desplazado el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, quien ha señalado que la prioridad es asegurarse de que no hay que lamentar daños personales.

El primer edil ha comentado que ahora se iniciará la investigación pertinente para determinar y esclarecer las causas del derrumbe en esta vivienda, una construcción antigua típica del centro de la ciudad.