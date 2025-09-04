Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Fugitivo

Declaran culpable al 'violador de Tinder' escocés: fingió su muerte y empezó una nueva vida en Nerja

El violador dejo una nota de suicidio y se fugó a España con una nueva identidad.

Imagen del fugitivo escoc&eacute;s detenido este jueves en Nerja, M&aacute;laga

Imagen del fugitivo escocés detenido este jueves en Nerja, MálagaGuardia Civil

Publicidad

Ángel Granero
Publicado:

El Tribunal Supremo de Glasgow ha declarado culpable al hombre de 57 años que fingió su muerte y huyó a España por violar de forma violenta a dos mujeres y recibirá sentencia próximamente.

Según la BBC, los delitos sexuales por los que ha sido condenado ocurrieron en 2019 y 2020, cuando contactó con mujeres a través de sitios de citas y las agredió en sus domicilios. Las autoridades británicas lo calificaron como un delincuente peligroso y habían mantenido activo el proceso judicial, que quedó suspendido en cuanto se fugó.

Fuga y captura

En 2022, el violador fingió su desaparición; las autoridades encontraron su coche abandonado en un aparcamiento de Loch Long, en Argyll y Bute. En el interior del vehículo dejó una nota en la que indicaba que planeaba suicidarse. Durante meses se le dio por muerto, pero en realidad había escapado a España para empezar una nueva vida.

Posteriormente, la NCA británica (Agencia Nacional contra el Crimen) recibió una información anónima que indicaba que el prófugo podría encontrarse viviendo en la localidad de Nerja, Málaga, y estableció contacto inmediatamente con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

La pista señalaba que el prófugo vivía en la zona, integrado en la comunidad deportiva y con una identidad distinta a la suya. La información coincidía con los datos que ya manejaban los investigadores: llevaba un estilo de vida muy vinculado al deporte.

Tras semanas de vigilancia, los agentes confirmaron su identidad y lo arrestaron mientras practicaba calistenia en una playa de Nerja. La operación fue llevada a cabo por el Equipo de Huidos de la Justicia de la Guardia Civil, en coordinación con la NCA y la Policía de Escocia. El detenido fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción n.º 3 de la Audiencia Nacional, que decretó su ingreso en prisión preventiva a la espera de su extradición.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Efemérides de hoy 4 de septiembre de 2025: ¿Qué pasó el 4 de septiembre?

Efemérides de hoy 4 de septiembre de 2025: ¿Qué pasó el 4 de septiembre?

Publicidad

Sociedad

Imagen del fugitivo escocés detenido este jueves en Nerja, Málaga

Declaran culpable al 'violador de Tinder' escocés: fingió su muerte y empezó una nueva vida en Nerja

Alfafaqr

Duras imágenes: el momento en el que "el Mexicano" ataca con una escopeta a un vecino en Alfafar antes de huir

La actriz Antonia San Juan

La actriz Antonia San Juan anuncia que tiene cáncer: "Ahora lo que me toca es seguir el tratamiento"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu
GUERRA EN GAZA

Israel en eventos, ¿presencia necesaria o polémica? El debate está abierto

Noticias de hoy, jueves 4 de septiembre de 2025
Noticias hoy

Noticias de hoy, jueves 4 de septiembre de 2025

Madre Teresa de Calcuta
Efemérides

Efemérides de hoy 4 de septiembre de 2025: ¿Qué pasó el 4 de septiembre?

Consulta las efemérides de hoy 4 de septiembre de 2025 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Pablo García
Sacerdocio

Del éxito en las redes al silencio del seminario: el influencer Pablo García cambia likes por fe y comienza su camino hacia el sacerdocio

El joven modelo e influencer, con más de 674.000 seguidores, deja atrás el escaparate digital para seguir su vocación y entregarse por completo a Dios. "Yo lo que quiero en esta vida es ser santo, y todo lo demás va detrás", puntualiza en el vídeo en el que se despide de sus seguidores.

Pruebas en Atresmedia

Así es el nuevo producto español que promete revolucionar la lucha contra incendios: bloquea el fuego y es 50 veces más eficaz que el agua

Centro de acogida en Hortaleza

La agresión a tres migrantes abre el debate sobre la repatriación de menores: "La legislación evita las repatriaciones masivas"

Rescatan los cadáveres de siete migrantes que iban a bordo de pateras

Al menos 7 migrantes muertos que iban en pateras en dos playas de Almería

Publicidad