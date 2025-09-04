Declaran culpable al 'violador de Tinder' escocés: fingió su muerte y empezó una nueva vida en Nerja

El Tribunal Supremo de Glasgow ha declarado culpable al hombre de 57 años que fingió su muerte y huyó a España por violar de forma violenta a dos mujeres y recibirá sentencia próximamente.

Según la BBC, los delitos sexuales por los que ha sido condenado ocurrieron en 2019 y 2020, cuando contactó con mujeres a través de sitios de citas y las agredió en sus domicilios. Las autoridades británicas lo calificaron como un delincuente peligroso y habían mantenido activo el proceso judicial, que quedó suspendido en cuanto se fugó.

Fuga y captura

En 2022, el violador fingió su desaparición; las autoridades encontraron su coche abandonado en un aparcamiento de Loch Long, en Argyll y Bute. En el interior del vehículo dejó una nota en la que indicaba que planeaba suicidarse. Durante meses se le dio por muerto, pero en realidad había escapado a España para empezar una nueva vida.

Posteriormente, la NCA británica (Agencia Nacional contra el Crimen) recibió una información anónima que indicaba que el prófugo podría encontrarse viviendo en la localidad de Nerja, Málaga, y estableció contacto inmediatamente con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

La pista señalaba que el prófugo vivía en la zona, integrado en la comunidad deportiva y con una identidad distinta a la suya. La información coincidía con los datos que ya manejaban los investigadores: llevaba un estilo de vida muy vinculado al deporte.

Tras semanas de vigilancia, los agentes confirmaron su identidad y lo arrestaron mientras practicaba calistenia en una playa de Nerja. La operación fue llevada a cabo por el Equipo de Huidos de la Justicia de la Guardia Civil, en coordinación con la NCA y la Policía de Escocia. El detenido fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción n.º 3 de la Audiencia Nacional, que decretó su ingreso en prisión preventiva a la espera de su extradición.

