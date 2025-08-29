Un incendio en un hotel de Alcúdia deja varias personas atrapadas en ascensores y balcones

Varias personas se encuentran atrapadas en un ascensor tras declararse un incendio en un hotel de Alcúdia. El fuego comenzó en la sala de máquinas del hotel Bellevue Bonita, según explican los Bomberos de Mallorca.

Sobre las 08.55 horas, el SAMU recibió el aviso por un incendio el edificio Leda II del complejo hotelero, declarado en un cuadro de luz en la planta baja, con mucho humo en el edificio.

Hay un centenar de personas permanecen en los balcones por seguridad y los efectivos desplazados a la zona están rescatando a las víctimas. Los efectivos de los parques de Alcúdia, inca y Artà están colaborando en la extinción de las llamas.

Hasta el lugar se desplazaron las ambulancias, que han atenido a 18 personas afectadas (16 son turistas y dos son trabajadores). Dos niñas, de 13 y 8 años han tenido que ser trasladadas al Hospital General de Muro por inhalación de humo. El resto de afectados han sido asistidos en el lugar sin precisar traslado, todos en estado leve.

Están participando en el operativo efectivos de los parques de Alcúdia, inca y Artà.

