Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Baleares

Un incendio en un hotel de Alcúdia deja varias personas atrapadas en ascensores y balcones

En el operativo de extinción están participando efectivos de los parques de Alcúdia, inca y Artà.

Bomberos de Mallorca

Bomberos de MallorcaEuropa Press

Publicidad

Rosario Miñano
Actualizado:
Publicado:

Varias personas se encuentran atrapadas en un ascensor tras declararse un incendio en un hotel de Alcúdia. El fuego comenzó en la sala de máquinas del hotel Bellevue Bonita, según explican los Bomberos de Mallorca.

Sobre las 08.55 horas, el SAMU recibió el aviso por un incendio el edificio Leda II del complejo hotelero, declarado en un cuadro de luz en la planta baja, con mucho humo en el edificio.

Hay un centenar de personas permanecen en los balcones por seguridad y los efectivos desplazados a la zona están rescatando a las víctimas. Los efectivos de los parques de Alcúdia, inca y Artà están colaborando en la extinción de las llamas.

Hasta el lugar se desplazaron las ambulancias, que han atenido a 18 personas afectadas (16 son turistas y dos son trabajadores). Dos niñas, de 13 y 8 años han tenido que ser trasladadas al Hospital General de Muro por inhalación de humo. El resto de afectados han sido asistidos en el lugar sin precisar traslado, todos en estado leve.

Están participando en el operativo efectivos de los parques de Alcúdia, inca y Artà.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Un corredor a quirófano en el quinto día de encierros de San Sebastián de los Reyes

Quinto día de encierros de San Sebastián de Los Reyes 2025, streaming en directo

Publicidad

Sociedad

Bomberos en el incendio en La Baña, Encinedo, La Cabrera, León, Castilla y León

Última hora incendios en España en directo: Galicia declara que no hay focos activos mientras que Castilla y León lucha contra otros 14

Quinto día de encierros de San Sebastián de Los Reyes 2025, streaming en directo

Un corredor a quirófano en el quinto día de encierros de San Sebastián de los Reyes

Mascarilla

15.000 euros de multa por exigir el certificado COVID en una prueba deportiva en La Gomera

Bomberos de Mallorca
Baleares

Un incendio en un hotel de Alcúdia deja varias personas atrapadas en ascensores y balcones

Quinto día de encierros de San Sebastián de Los Reyes 2025, streaming en directo
Encierro

El vídeo del quinto día de encierros en San Sebastián de Los Reyes

Repetición escolar
Repetición escolar

La repetición escolar bajo mínimos históricos: 1,1% en Primaria y 7% en la ESO

El descenso de la tasa de repetición escolar se está celebrando como un avance, aunque los docentes y especialistas piden más apoyos.

SORDOS
Inmigración

Tres niños sordos, excluidos de las escuelas infantiles municipales de Las Palmas

Sus padres han tenido que apuntarlos en centros privados para este curso escolar. Hablan de discriminación y preparan recursos legales

Serpiente en Valencia

Una vecina encuentra una serpiente en el toldo de su casa en Cullera y destapan la posesión ilegal de reptiles

Imagen de archivo de un de un desfile por el Día de las Fuerzas Armadas

Alemania da luz verde al nuevo servicio militar voluntario: ¿volverá la mili a España?

Rescate extremo incendio Ourense

Los Reyes agradecen al agente el rescate in extremis de una familia de ganaderos de las llamas

Publicidad