Diana López Pinel, la madre de Diana Quer, ha denunciado que no tuvo acceso a "información ninguna sobre el tema" de su hija, que llegó aquí "en blanco" y sin ver el sumario, a su salida de los juzgados de Santiago. Preguntada sobre si su marido sí tuvo acceso a la información del caso, lo ha dado por supuesto. "¿Si no porque pide la segunda autopsia? Será porque pudo ver la primera", ha insistido. "No han sido capaces de darme ningún tipo de información sobre el tema", ha reiterado López Pinel, tras lo que ha gritado "que lo sepa todo el mundo".