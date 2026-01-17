Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Una decena de personas afectadas por un incendio en una vivienda en Granada

El fuego empezó en el salón de la vivienda, ubicada en la primera planta de un edificio de dos alturas, presuntamente a causa de un brasero.

Imagen de archivo de un camión de Bomberos de Granada.Europa Press

Marta Alarcón
Publicado:

Un incendio declarado de madrugada en un bloque de pisos de Alhendín (Granada), ha dejado al menos 10 personas afectadas, una de ellas en estado grave, y ha obligado a evacuar a una veintena de vecinos. El suceso ha tenido lugar en torno a las 5:10 horas de esta madrugada, en un inmueble situado en la calle Alpujarra, según ha informado el servicio de emergencias 112.

El brasero, la posible causa

El fuego empezó en el salón de la vivienda, ubicada en la primera planta de un edificio de dos alturas, presuntamente a causa de un brasero. La puerta del piso afectado se encontraba abierta, lo que facilitó la rápida propagación del humo y las llamas al resto del bloque, dañando especialmente otra vivienda situada en la segunda planta.

Varias personas se quedaron atrapadas y pidieron auxilio desde los balcones y ventanas, algunas de las cuales fueron rescatadas con la ayuda de vecinos antes de la llegada de los servicios de emergencia. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos del Cuerpo de Bomberos de Granada, con once profesionales, dos autobombas y una autoescalera, además de Guardia Civil, Policía Local y sanitarios.

Todos los afectados fueron trasladados a centros hospitalarios para ser atendidos, de entre ellos, la persona que presenta mayor gravedad reside en la vivienda donde se originó el incendio, y entre los heridos se encuentran tres menores de edad.

Otras noticias de incendios en viviendas

Esta misma mañana, conocíamos la noticia de que este viernes encontraron un cadáver en el interior de una chabola en Bizkaia. Por el momento, todavía no ha sido posible la identificación de la persona fallecida, debido al mal estado del cuerpo tras haber sido afectado por el cuerpo.

Hace tan solo un mes tenía lugar un suceso similar, pero esta vez en Antequera (Málaga), donde una mujer de 73 años perdía la vida a causa de un incendio en su vivienda. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de Bomberos del Consorcio Provincial de Málaga, con refuerzos de Antequera y Archidona, así como efectivos de la Policía Local y Nacional. Según informaron fuentes del servicio de extinción de incendios, el fuego "afectó a la totalidad de la vivienda".

