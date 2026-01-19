Curiosa operación de rescate en Las Palmas de Gran Canaria: 'Patocho' capturado tras una intensa negociación

Este domingo por la mañana, la Playa de Las Canteras en Las Palmas de Gran Canaria fue escenario de una curiosa y poco habitual intervención policial cuando un pato desorientado apareció caminando por la arena, sorprendiendo a los paseantes. Son habituales en esta zona las gaviotas y las palomas que se suelen acercar a tratar de coger comida a los usuarios de la playa pero no se había visto hasta ahora un ejemplar de pato.

Totalmente desorientado, el animal comenzó a vagar sin rumbo, lo que provocó las primeras llamadas a la Policía Local. Los agentes se desplazaron hasta el arenal, donde varias personas intentaban rodear al pato para capturarlo sin causarle daños pero éste se mostró bastante escurridizo y difícil de atrapar, generando momentos de humor y expectación entre quienes estaban allí y que incluso grabaron la cómica escena con sus móviles.

Tras varios minutos de maniobras y algún que otro tropiezo, los agentes consiguieron capturar al ave y trasladarla al Centro de Recuperación de Aves, donde se confirmó que presentaba una herida en una de sus alas. La Policía Local compartió un mensaje con tono divertido en sus redes sociales: "¡Operación pato herido rescatado!". Los agentes bautizaron cariñosamente al ave rescatada con el nombre de 'Patocho', y explicaron que el animal "opuso algo de resistencia" durante el operativo de rescate.

Además comentaron que el pato tenía cara de "esto no estaba en mis planes" cuando lograron capturarlo. 'Patocho' no se lo puso fácil a sus rescatadores, que aseguran que "tras una intensa negociación, ahora está en el Centro de Recuperación de Aves" y finalizan el comunicado con una curiosa advertencia para su nuevo amigo playero: "Prohibido volver a surfear sin el ala en condiciones". Tanto la imagen como el divertido texto ha sido difundido por las redes sociales y numerosos medios digitales de las Islas Canarias pero lo que no se sabe por el momento es de donde pudo escaparse el pato y como llegó hasta la Playa de Las Canteras.

No es la primera vez que ocurre algo así

Este curioso suceso no es el único de las últimas semanas relacionado con la presencia de aves en entornos urbanos y espacios públicos de la ciudad. En Las Palmas de Gran Canaria, el Ayuntamiento ha realizado campañas de retirada de aves asilvestradas, entre ellas gallos y gallinas de los que en menos de tres meses, se contabilizaron más de 380 ejemplares retirados de las calles en distintos barrios de la ciudad.

En el barrio de Salto del Negro, los vecinos han denunciado que la presencia incontrolada de estos animales perturba el descanso y genera problemas de ruido y posibles riesgos de seguridad vial, ya que las aves acceden libremente a las carreteras y espacios públicos sin control.

