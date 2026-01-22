Cuántos grados bajo cero aguantan las balizas V16; La DGT responde

Las balizas V16 son dispositivos electrónicos y, como ocurre con cualquier aparato de este tipo, las temperaturas extremas pueden influir en su rendimiento. Tanto el calor intenso del verano como el frío del invierno suponen un reto para sus componentes internos.

Por este motivo, antes de poder comercializarse como productos homologados, las luces de emergencia deben superar pruebas muy exigentes en laboratorios oficiales, como el Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia (LCOE) o Applus+ IDIADA. En estos ensayos se simulan condiciones reales —y extremas— para comprobar que el dispositivo sigue funcionando cuando más se le necesita.

En lo que respecta al invierno, la DGT establece que una baliza V16 debe soportar temperaturas de hasta –10 ºC sin fallar. Este es el umbral mínimo probado y exigido para que el producto sea considerado válido.

Problemas habituales en carretera durante el invierno

El frío no solo afecta a las balizas, también incrementa el riesgo de averías y emergencias, especialmente en zonas de montaña. Durante los meses invernales, muchas carreteras pueden registrar temperaturas por debajo de cero, con hielo, nieve y visibilidad reducida.

Además, el turismo en estas áreas aumenta considerablemente y no todos los conductores están acostumbrados a circular en estas condiciones. Esto puede dar lugar a situaciones como:

Vehículos averiados o bloqueados por la nieve

Dificultades para señalizar correctamente una detención

Balizas cubiertas parcialmente por la nieve, reduciendo su visibilidad

En estos casos, que la baliza funcione correctamente a bajas temperaturas no es un detalle menor: puede marcar la diferencia entre ser visto o pasar desapercibido.

Qué recomienda la DGT si te quedas atrapado en la nieve

Cuando el invierno se pone serio y no queda más remedio que detenerse, la DGT insiste en seguir una serie de pautas básicas para minimizar riesgos. Estas son las principales recomendaciones:

Mantener la calma y señalizar el vehículo lo antes posible con la baliza V16.

y señalizar el vehículo lo antes posible con la baliza V16. Colocar el coche lo más a la derecha posible, dejando libre el carril izquierdo para los quitanieves.

dejando libre el carril izquierdo para los quitanieves. Avisar a los servicios de emergencia o a la Guardia Civil, indicando la ubicación exacta.

indicando la ubicación exacta. Si hay que permanecer en el vehículo, encender el motor a intervalos para ahorrar combustible.

para ahorrar combustible. Comprobar que el tubo de escape no esté cubierto de nieve, evitando intoxicaciones.

evitando intoxicaciones. Ventilar ligeramente el interior del coche de vez en cuando.

Mantener informados a los servicios de emergencia y tener paciencia.

La baliza V16 es el primer paso para alertar al resto de conductores, por lo que su correcto funcionamiento en condiciones adversas es fundamental.

Ojo con la homologación: no todas sirven

Un punto clave que muchos conductores pasan por alto es que no todas las balizas del mercado cumplen los requisitos exigidos por la DGT. Aquellas que no resistan temperaturas extremas —tanto 50 ºC en verano, habituales dentro del coche, como –10 ºC en invierno— no superan los ensayos oficiales.

Esto implica que a desde el 1 de enero de 2026 es ilegal llevar en el vehículo una baliza no homologada, aunque aparentemente funcione.

El frío extremo no avisa y las averías tampoco. Contar con una baliza V16 fiable, homologada y preparada para soportar temperaturas bajo cero no es solo cumplir la normativa, es anticiparse a una situación en la que cada segundo cuenta.

Elegir bien este dispositivo es una forma sencilla de cuidarse y cuidar a los demás cuando la carretera se vuelve realmente complicada. Porque en invierno, más que nunca, la seguridad no admite improvisaciones.

