¿Cuánto tiempo pasó desde el descarrilamiento y choque en Adamuz hasta que se asistió al Alvia? Cronología del accidente

Cuando la investigación para aclarar parece apuntar a la vía surgen nuevas incógnitas. Sobre la mesa hay una pregunta que no para de repetirse. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que los servicios de emergencias asistieron a los pasajeros del Alvia?

La Junta de Andalucía ha informado de que las autopsias realizadas a las 45 víctimas mortales indican que todos ellos murieron en el acto. Aseguran que nadie murió esperando una ambulancia. Sin embargo, los testimonios de los pasajeros relatan esta cronología con tiempos que llegan a las dos horas de espera.

Cronología

Vamos a repasar el minuto a minuto para intentar entender qué ocurrió en Adamuz. Basándonos en la información dada por Ángel García de la Bandera, director de Tráfico de Adif, en diferentes testimonios que han ido dando los pasajeros del Iryo y del Alvia, y también en los audios extraídos de la caja negra del convoy descarrilado, los tiempos fueron los siguientes.

18:10 El Alvia sale de la estación madrileña Puerta de Atocha con destino a Huelva

madrileña Puerta de Atocha con destino a Huelva 18:40 Desde la estación de Málaga sale el tren Iryo con destino Madrid

con destino Madrid 19:43 Ambos trenes se cruzan en el punto del accidente

en el punto del accidente 19.43.44 Con la información que se tiene, cruzando los datos de ubicación y de velocidad, en este momento exacto se fija el momento del impacto

19.43.45 El sistema de telemando de energía refleja una caída de tensión a la altura de Adamuz

a la altura de Adamuz 19:45:02 El maquinista del Iryo contacta con el centro de mando y reporta un "enganchón"

19:48:39 Desde el centro de mando de Atocha intentan contactar con el maquinista del Alvia, pero no hay respuesta. El maquinista ya habría fallecido

del Alvia, pero no hay respuesta. El maquinista ya habría fallecido 19.48.51 Doce segundos después desde Atocha se vuelve a intentar contactar con el maquinista del Alvia, pero tampoco se logra

del Alvia, pero tampoco se logra 19.49:33 Como no logran establecer la comunicación con el maquinista del Alvia, desde Madrid se llama a la interventora del tren que en estado de shock informa de un golpe en la cabeza: "Tengo sangre". En esta comunicación, de fondo se escucha la segunda llamada del maquinista del Iryo

del tren que en estado de shock informa de un golpe en la cabeza: "Tengo sangre". En esta comunicación, de fondo se escucha la segunda llamada del maquinista del Iryo 19.50 Se avisa al H24 y Centro de Protección y Seguridad de Adif para que movilice los servicios de emergencia

19:51 Pasajeros del Alvia llaman directamente al 112 . Empieza la espera. Durante más de una hora algunos supervivientes del Alvia dicen no ver llegar a sanitarios

. Empieza la espera. Durante más de una hora algunos supervivientes del Alvia dicen no ver llegar a sanitarios 20:02 Según la Junta de Andalucía a esta hora es cuando llegan los primeros sanitarios al Iryo. No saben en ese momento que hay otro tren siniestrado. Dice también la Junta de Andalucía que cuando los sanitarios llegaron a la zona cero se encontraron nada más llegar al lugar con un tren descarrilado. En ese momento no había noticias de un choque y, nadie en ese momento se plantea si el tren era un Iryo o un Alvia porque la urgencia era atender a esas personas. Además apunta que era noche cerrada y el Alvia había quedado descarrilado a 800 metros del Iryo, en una zona de difícil acceso que no se podía ver desde allí

No saben en ese momento que hay otro tren siniestrado. Dice también la Junta de Andalucía que cuando los sanitarios llegaron a la zona cero se encontraron nada más llegar al lugar con un tren descarrilado. En ese momento no había noticias de un choque y, nadie en ese momento se plantea si el tren era un Iryo o un Alvia porque la urgencia era atender a esas personas. Además apunta que era noche cerrada y el Alvia había quedado descarrilado a 800 metros del Iryo, en una zona de difícil acceso que no se podía ver desde allí 20:15 Se ordena la interrupción de la circulación en la línea y el retroceso de los trenes a las estaciones de origen

en la línea y el retroceso de los trenes a las estaciones de origen 21:42 Según relatan supervivientes del Alvia algunos pasajeros de este tren llegan caminando por las vías al Iryo

22:15 Algunos testigos del Alvia dicen que por primera vez ven a médicos y enfermeros

Cuando al ministro Grande-Marlaska se le ha preguntado si hubo un fallo de comunicación, el titular de Interior dice "recibimos la indicación del accidente a las 19:47 a través del 112, doce minutos después del trágico accidente la patrulla del Guardia Civil estaba ya en el lugar". Evita Marlaska contestar de forma concreta.

José María Galán: "Pasamos más de una hora larga sin atención externa"

José María Galán era pasajero del Alvia. En Espejo Público ha calculado que los de su convoy "pasamos sin atención y auxilio externo desde las 19:45 horas hasta las 21:00 horas largas", es decir más de una hora.

Galán relató la secuencia que él vivió: "Una vez que entre todos los que estábamos allí hicimos lo que pudimos sacando a todo el que pudimos, y después de decirnos el 112 que la ayuda estaba en camino, esperamos, esperamos... y esperamos hasta que la paciencia se agota porque lo que esta sucediendo ya no es que se siga atendiendo a la gente con los medios que tenemos. No teníamos nada, no había botiquines no había linternas. Cómo ya estábamos todos diciendo por qué no vienen, decidí que iba a ir para allá y ver qué pasaba porque yo ese entorno no lo conozco. No sabíamos si había algún barranco, alguna laguna entre nosotros y las luces que veíamos al fondo. Luego cuando ya empiezo a ver todo el 'embolado' empiezas a hacerte una idea y ya cuando estábamos más cerca, a unos 100 metros veo otro tren, pero que pensé que estaba aparcado".

Su testimonio vuelve a insistir en que ninguna de las personas que viajaban tanto en el Iryo como en el Alvia parecen ser conscientes de que habían sufrido un impacto y no eran conscientes de que había otro tren. La duda aquí es, si desde Atocha ya se había comunicado tanto con el Iryo como con el Alvia ¿por qué no se avisa de que eran dos trenes? Galán quiere matizar en que no se trata de criticar a los equipos de rescate. "Yo no le echo las culpas a la gente que estaba allí que es todo agradecimiento".