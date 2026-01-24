Cronología del caos ferroviario en Rodalies: el 'ir y venir' del servicio en Cataluña en las últimas 24 horas

Tras el accidente del tren de Rodalies catalán, todas las miradas están puestas en la reactivación de su servicio. El pasado martes, el incidente ferroviario en Gelida, terminó con la vida del maquinista y 37 heridos. Todo ello, después de que el tren de cercanías chocara con un muro de contención que había caído a la vía por las fuertes lluvias.

Este incidente, sumado al descarrilamiento de un tren entre Maçanet Massanes y Tordera (Barcelona), han hecho que se paralizara la actividad ferroviaria durante las jornadas del miércoles y el jueves, dejando a 400.000 usuarios sin desplazarse.

Rodalies anuncia la recuperación del servicio

Según un comunicado del 23 de enero a las 21:15, Rodalies afirma que "se ha recuperado el servicio en todas las líneas de Rodalies" aunque pueden producirse "demoras" de unos 30 minutos de media.

Se suspende el servicio de Rodalies durante la madrugada del sábado

A pesar de este último anuncio, en las últimas horas ha habido falta de congruencia en los planes ferroviarios en Cataluña. Ha sido durante la madrugada de este sábado 24 de enero, cuando la Conselleria de Territorio ha informado de que el servicio de Rodalies volvería a estar suspendido el sábado. Todo ello, después de que Renfe y Adif comunicaran su "incapacidad" de operar con total seguridad. "Renfe viajeros y Adif nos han comunicado la incapacidad de operar el servicio ordinario de trenes de Rodalies y mercancías en toda la red ferroviaria", informa el comunicado. No obstante, se detalló que se mantendrían los servicios alternativos para garantizar la movilidad.

Dicha decisión llega después de una reunión de ocho horas en el departamento de Territorio y en la que han formado parte los consellers de Presidencia, Territorio e Interior, Albert Dalmau, Sílvia Paneque y Núria Parlon y responsables de Renfe, Adif, Protección Civil, el Servicio Catalán de Tráfico, los Mossos d'Esquadra y el Instituto Cartográfico, según recoge EFE.

Renfe anuncia "revisiones exhaustivas"

Horas después, Renfe emite esta mañana un comunicado en el que se anuncia "revisiones exhaustivas" y la habilitación de varios servicios alternativos por carretera para el 24 de enero.

Entre los servicios que se prestan se encuentran los de la línea R1 con servicio alternativo por carretera, 2 trenes por hora y sentido Líneas R2, R2 Norte, R2 Sur y R8, línea R3 (Fabra i Puig – La Garriga – Ribes) y LR4 (Manresa-Terrasa) con servicio alternativo por carretera, entre otras.

"Mientras duren estos trabajos, los viajeros dispondrán de varios servicios alternativos para carretera en los tramos afectados", señala el comunicado de Renfe.

Renfe pide disculpas

Según informa EFE, el portavoz de Renfe, Antonio Carmona, ha pedido "disculpas" por la situación del caos ferroviario en estos últimos días y ha asegurado "recuperar la normalidad". Carmona ha avanzado que "se ha trabajado durante toda la noche para garantizar una mínima movilidad" y que se está tratando de "garantizar la movilidad" con "servicios alternativos por carretera".

Asimismo, la empresa ferroviaria irá "actualizando la información sobre el estado del servicio" y se seguirá trabajando "para recuperar la normalidad total en el servicio de Rodalies".

