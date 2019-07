Pilar Rubio disfruta actualmente de sus vacaciones con su familia, momento en el que ha aprovechado para mostrar sus tatuajes al utilizar sus veraniegos conjuntos. "Este es el último tattoo que me hice en honor a mi hijo pequeño Alejandro. Lo llevo en el brazo izquierdo. En él aúno mis dos amores, mi bebé y mi amor por el 'hard rock', por eso el logo de 'Aerosmith'", comentó en una publicación de Instagram este sábado.

Un total de 63.000 personas dieron 'Like' a la imagen. Sin embargo, otros comentaron: "Los hijos se honran de otra manera. Los 'tattoos' son bonitos y no los veo mal, pero no honran a nadie".