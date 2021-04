Críticas al fiscal del juicio de la 'manada de Sabadell' por el interrogatorio a la víctima: "No debería ocurrir nunca"

Este martes comenzó el juicio de la 'Manada de Sabadell' para esclarecer si se produjo una violación múltiple a una joven de 18 años en el 2019. La víctima declaró ayer y el interrogatorio del fiscal del caso, Eduardo Gutiérrez, ha vuelto poner sobre la mesa el debate de la doble victimización que el proceso penal supone para las personas que sufren delitos violentos.

Eduardo Gutiérrez sometió a la joven a un incisivo interrogatorio, por lo que la fiscal de Sala Delegada de Violencia contra la Mujer, Pilar Martín, ha criticado su actuación y cree que la actitud que se le ha visto durante el juicio "no debería ocurrir nunca".

Por su parte, el abogado de la víctima, Jorge Albertini, asegura que está "plenamente conforme" con el interrogatorio del fiscal y señala: "Son las mismas preguntas que yo hubiera hecho".

A las puertas del juicio, Albertini ha elogiado la labor del fiscal y ha considerado que las preguntas eran "necesarias". Según el abogado, la joven "ha estado muy tranquila" tras su declaración, puesto que el interrogatorio funcionó como una "catarsis" en la que la víctima pudo "extraer de su fuero interno todo el dolor que sentía".

Declaración de la víctima

La joven declaró que "temió por su vida" y narró cómo ocurrieron los hechos: "Llegamos a la nave, me metió a la fuerza y allí me encontré que había seis individuos más. Me penetró vaginalmente, me penetró también analmente, a pesar de mis gritos de dolor y súplica".

"Vi como una puerta de un garaje se abría y aparecía un coche. Me desagarré y salí corriendo, había un matrimonio y les dije que me habían violado y me llevaron a la policía", añade.

Declaración de los acusados

Por otro lado, este miércoles el joven acusado de haber violado por turnos junto a otros 2 hombres a la joven, ha admitido que mantuvo relaciones sexuales con la víctima, pero ha asegurado que estas fueron "consentidas": "Me besó el cuello, se abalanzó sobre mí y nos acostamos". Asimismo, manifiesta que no vio a nadie más entrar en la habitación tras él.

Por el contrario, los otros 3 acusados se han desvinculado de los hechos al detallar que no los presenciaron.

Declaración de los testigos

Por su parte, la trabajadora del hospital que atendió a la joven, declara que en estos casos "la exploración se hace conjuntamente con el médico forense" y que, tal y como consta en el informe, "la chica presentaba algunas lesiones equimóticas en el cuello y en el antebrazo".

"En la exploración ginecológica, los genitales externos, vagina y cuello de útero estaban hiperémicos, que quiere decir con aspecto como rojo, inflamado, pero sin lesiones sangrantes, que no tienen por qué haber en estos casos, y se recogieron las muestras de esperma", indica.

¿Cómo y cuándo sucedieron los hechos?

Los hechos sucedieron la madrugada del 2 al 3 de febrero de 2019. La víctima tenía 18 años y habría sido abordada a la salida de un bar por un hombre no identificado que, tras agredirla, la condujo a la fuerza a una nave abandonada donde había otros 5 individuos y, por turnos, la habrían violaron entre 3 de ellos.

La Fiscalía pide 37 y 41 años de cárcel para cada uno, que sean expulsados de España al obtener el tercer grado y 60.000 euros para la víctima.