Crece la tensión y los enfrentamientos vecinales en Badalona a raíz del desalojo del B9

Medio millar de personas se concentraron ayer frente al antiguo albergue municipal para sintecho de Can Bofí Vell, ocupado ahora por algunos de los desalojados del B9. Centenares de vecinos y asociaciones se manifestaron como muestra de apoyo a aquellos que okupaban la nave en el barrio de Sant Roc de Badalona y decenas de personas acudieron también para expresar su disconformidad con la presencia de los migrantes y la voluntad de asistirles.

Segunda jornada en la que resulta más que evidente la tensión vecinal en la zona después de aquel primer momento, el pasado domingo 21, en el que un grupo quiso boicotear la ayuda a los desalojados en la Parroquia Mare de Déu de Montserrat donde finalmente no pudieron pasar la noche. Las entidades sociales tuvieron que buscar alternativas y trasladaron a algunos de ellos a otro centro.

Los Mossos d’Esquadra desplegaron un amplio dispositivo para mantener la distancia entre ambos colectivos y asegurar la seguridad de todos.

Por su parte, Cáritas asegura que trabajan para encontrar alternativas provisionales para el máximo número de personas posible en coordinación con las entidades que trabajan en Badalona y en diálogo con las administraciones.

Decenas de migrantes durmiendo en la calle

A día de hoy todavía hay decenas de migrantes siguen durmiendo al raso bajo el puente de la C-3, mientras que otros que también fueron desalojados del instituto ocupado B9 hace una semana han sido reubicados de forma temporal en distintos lugares.

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, asegura que "los vecinos están hasta las narices de la ocupación" y asegura, refiriéndose a aquellos que ocupan ahora el albergue de Can Bofí Vell, que su objetivo es "sacarlos de ahí". El edil explicó ayer a los vecinos de Montigalà que tratará de desocupar el recinto sin tener que recurrir a la vía judicial con el apoyo de la Generalitat pero que si no cesa la ocupación, sí habrá que pedir autorización judicial.

