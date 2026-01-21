Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Cataluña

Cortan la AP-7 desde Martorell hacia el sur por riesgo de hundimiento tras el accidente de tren en Gelida

El director del Servicio Catalán de Tráfico (SCT), Lamon Lamiel, ha precisado que el corte se prolongará durante "unos días".

Varios bomberos trabajan en la zona cero del accidente de tren ocurrido en Gelida

Varios bomberos trabajan en la zona cero del accidente de tren ocurrido en GelidaEFE

Publicidad

Ángela Clemente
Actualizado:
Publicado:

El riesgo de hundimiento de la infraestructura que sostiene a la AP-7 en Gelida (Barcelona) obliga a cortar la circulación en esta autopista troncal de Cataluña desde Martorell en todos los carriles que van hacia el sur durante "unos días".

El director del Servicio Catalán de Tráfico (SCT), Lamon Lamiel, ha comunicado dicha información detallando que el corte se acuerda tras una petición del ministerio de Transportes, que es el titular de la vía, por el riesgo de hundimiento de la autopista a la altura de Gelida, donde este martes se derrumbó un muro de contención y cayó sobre una vía de Rodalies, causando un accidente ferroviario con un muerto.

En un primer momento, se preveía cortar un solo carril de la autopista en dirección sur en la zona afectada por el desprendimiento, pero un peritaje encargado por Transportes ha detectado que existe riesgo de hundimiento de la infraestructura, según Lamiel.

Es por lo que teniendo en cuenta motivos de seguridad viaria, se ha decidido cortar toda la autopista en sentido sud desde Martorell, mientras que en sentido norte se mantendrá la circulación en todos los carriles, según Lamiel.

El corte durará "unos días"

El director de Tráfico ha explicado que se trata de un corte que durará "unos días", aunque están a la espera de un segundo peritaje del ministerio, que se llevará a cabo mañana, con el fin de concretar el periodo exacto en el que no se podrá circular desde Martorell hacia el sur por esta autopista troncal de Cataluña.

El corte se hace efectivo a las 18:00 horas de este miércoles y, según Lamiel, supone una medida "muy contundente". La Generalitat ha empezado a informar a los conductores que circulan por la AP-7 desde el norte y se dirigen hacia Tarragona o el centro de España de las alternativas que tienen, entre ellas desviarse por la C-25 en Flaça (Girona) o apurar hasta Martorell, donde habrá una salida forzosa hacia la A-2 o la C-15.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La imagen del bogie de un tren encontrado en un arroyo a 270 metros del lugar del accidente de tren de Adamuz

Foto del bogie de un tren en la zona del accidente de Adamuz

Publicidad

Sociedad

Los restos del Alvia que chocó contra el Iryo en Adamuz

Las dudas sobre el momento del choque de trenes en Adamuz: de 20 segundos de diferencia a solo 9

Varios bomberos trabajan en la zona cero del accidente de tren ocurrido en Gelida

Cortan la AP-7 desde Martorell hacia el sur por riesgo de hundimiento tras el accidente de tren en Gelida

Imagen del accidente de tren en Adamuz

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, y en Gelida, Barcelona, última hora en directo: Aumenta a 43 la cifra de muertos tras recuperar un cadáver del tren Alvia

Manuela Barba y Esther Matito
Accidente Adamuz

La dueña de una tienda de ropa laboral de Huelva y su cuñada, entre las víctimas mortales del accidente de tren en Adamuz

Conversación
Accidente Adamuz

La conversación entre Atocha y el tren Alvia accidentado en Adamuz: "Tengo sangre en la cabeza, no puedo llegar al maquinista"

Incendio en Boadilla del Monte
Incendio

Un incendio en Boadilla del Monte deja a una madre y su hijo en estado crítico

Esta madrugada se ha incendiado una vivienda en Boadilla del Monte, donde una mujer de 43 años y su hijo de 14 han sido rescatados y trasladados en estado crítico a los hospitales La Paz y Puerta del Hierro.

Trabajos de rescate en Adamuz
Accidente tren Adamuz

El número de muertos en el accidente de tren en Adamuz se eleva a 43

La última víctima mortal en el accidente de tren de Adamuz habría sido recuperada durante los trabajos de desescombros del Alvia.

Foto del bogie de un tren en la zona del accidente de Adamuz

La imagen del bogie de un tren encontrado en un arroyo a 270 metros del lugar del accidente de tren de Adamuz

Imagen de archivo de las sirenas de un coche del Cuerpo Nacional de Policía

Una madre de 24 años detenida después de que su bebé de 4 meses haya sido ingresado en el hospital tras dar positivo en cannabis

Tren Iryo y AVE

Un maquinista jubilado carga contra la gestión ferroviaria de Transportes: "Son gente que no tiene ni idea"

Publicidad