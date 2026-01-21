Cortan la AP-7 desde Martorell hacia el sur por riesgo de hundimiento tras el accidente de tren en Gelida

El riesgo de hundimiento de la infraestructura que sostiene a la AP-7 en Gelida (Barcelona) obliga a cortar la circulación en esta autopista troncal de Cataluña desde Martorell en todos los carriles que van hacia el sur durante "unos días".

El director del Servicio Catalán de Tráfico (SCT), Lamon Lamiel, ha comunicado dicha información detallando que el corte se acuerda tras una petición del ministerio de Transportes, que es el titular de la vía, por el riesgo de hundimiento de la autopista a la altura de Gelida, donde este martes se derrumbó un muro de contención y cayó sobre una vía de Rodalies, causando un accidente ferroviario con un muerto.

En un primer momento, se preveía cortar un solo carril de la autopista en dirección sur en la zona afectada por el desprendimiento, pero un peritaje encargado por Transportes ha detectado que existe riesgo de hundimiento de la infraestructura, según Lamiel.

Es por lo que teniendo en cuenta motivos de seguridad viaria, se ha decidido cortar toda la autopista en sentido sud desde Martorell, mientras que en sentido norte se mantendrá la circulación en todos los carriles, según Lamiel.

El corte durará "unos días"

El director de Tráfico ha explicado que se trata de un corte que durará "unos días", aunque están a la espera de un segundo peritaje del ministerio, que se llevará a cabo mañana, con el fin de concretar el periodo exacto en el que no se podrá circular desde Martorell hacia el sur por esta autopista troncal de Cataluña.

El corte se hace efectivo a las 18:00 horas de este miércoles y, según Lamiel, supone una medida "muy contundente". La Generalitat ha empezado a informar a los conductores que circulan por la AP-7 desde el norte y se dirigen hacia Tarragona o el centro de España de las alternativas que tienen, entre ellas desviarse por la C-25 en Flaça (Girona) o apurar hasta Martorell, donde habrá una salida forzosa hacia la A-2 o la C-15.

