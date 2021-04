Coronavirus en España hoy: Restricciones y medidas en Semana Santa, datos del Covid-19 y últimas noticias, en directo

Las residencias de mayores de Galicia no registran ningún usuario contagiado por cuarto día consecutivo, ha informado la Xunta este domingo. Siguen contagiados, no obstante, dos trabajadores, uno en la residencia Coviastec, de Silleda y otro de la residencia de mayores de Oleiros. En cuanto a los centros de atención a personas con discapacidad, no se han registrado contagios entre residentes ni trabajadores en las últimas horas